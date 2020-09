Internazionali d’Italia 2020 oggi: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco (15 settembre)

Seconda giornata di incontri negli Internazionali d’Italia 2020 di tennis. Si definisce oggi il quadro dei qualificati al secondo turno e tanta Italia sul campo da gioco. Elisabetta Cocciaretto (wild card) e Lorenzo Musetti (qualificato) saranno sul campo centrale e attesi a dei match di un certo spessore: la tennista originaria di Ancona affronterà la rumena Irina-Camelia Begu, mentre l’azzurrino affronterà lo svizzero Stan Wawrinka (testa di serie n.10). Indubbiamente il confronto tra l’elvetico e Musetti è motivo di interesse sia per la statura del giocatore rossocrociato che per il talento indubbio del classe 2002.

Rimanendo in casa Italia, Marco Cecchinato sarà l’ultimo a giocare sul Pietrangeli, opposto al britannico Kyle Edmund, mentre il siciliano Salvatore Caruso, reduce dall’ottima esperienza a New York negli US Open, affronterà l’insidioso americano Tennys Sandgren (proveniente dalle qualificazioni). Vedremo anche impegnati nel torneo di doppio la storica coppia formata da Simone Bolelli e da Fabio Fognini, tornato a giocare dopo l’intervento chirurgico a entrambe le caviglie, e il duo Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori.

Loading...

Loading...

IL PROGRAMMA DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA (15 SETTEMBRE)

La seconda giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2020 sarà coperta televisivamente da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now TV. Alcune partite del circuito WTA (donne) saranno trasmesse da SuperTennis. Di seguito il programma:

CENTRALE – Dalle 11.00

[Q] Facundo BAGNIS (ARG) vs Andrey RUBLEV (RUS) [9]

[WC] Elisabetta COCCIARETTO (ITA) vs [Q] Irina-Camelia BEGU (ROU)

Guido PELLA (ARG) vs Denis SHAPOVALOV (CAN) [12]

Non prima delle 19.00

Garbiñe MUGURUZA (ESP) [9] vs Sloane STEPHENS (USA)

Stan WAWRINKA (SUI) [10] vs [Q] Lorenzo MUSETTI (ITA)

PIETRANGELI – Dalle 11.00

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs Angelique KERBER (GER) [15]

[Q] Dominik KOEPFER (GER) vs Alex DE MINAUR (AUS)

Anett KONTAVEIT (EST) [14] vs Caroline GARCIA (FRA)

Ons JABEUR (TUN) vs Cori GAUFF (USA)

Non prima delle 19.00

[Q] Marco CECCHINATO (ITA) vs Kyle EDMUND (GBR)

GRAND STAND ARENA – Dalle 11.00

[LL] Joao SOUSA (POR) vs John MILLMAN (AUS)

[Q] Tennys SANDGREN (USA) vs [WC] Salvatore CARUSO (ITA)

Bernarda PERA (USA) vs Svetlana KUZNETSOVA (RUS)

Milos RAONIC (CAN) [13] vs Adrian MANNARINO (FRA)

COURT 1 – Dalle 11.00

[Q] Misaki DOI (JPN) vs Marketa VONDROUSOVA (CZE) [12]

[Q] Kaja JUVAN (SLO) vs Polona HERCOG (SLO)

Yoshihito NISHIOKA (JPN) vs Miomir KECMANOVIC (SRB)

[Q] Daria KASATKINA (RUS) vs [WC] Vera ZVONAREVA (RUS)

COURT 2 – Dalle 10.00

Sofia KENIN (USA)/Bethanie MATTEK-SANDS (USA) [8] vs Anna-Lena FRIEDSAM (GER)/Raluca OLARU (ROU)

Iga SWIATEK (POL) vs [Q] Arantxa RUS (NED)

[Q] Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (ESP) vs Dusan LAJOVIC (SRB)

Yulia PUTINTSEVA (KAZ) vs Rebecca PETERSON (SWE)

Sander GILLE (BEL)/Joran VLIEGEN (BEL) vs [WC] Simone BOLELLI (ITA)/Fabio FOGNINI (ITA)

COURT 3 – Dalle 10.00

Jeremy CHARDY (FRA)/Fabrice MARTIN (FRA) vs [PR] Kevin ANDERSON (RSA)/Jonathan ERLICH (ISR)

Jan-Lennard STRUFF (GER) vs [Q] Federico CORIA (ARG)

Sam QUERREY (USA) vs [Q] Pedro MARTINEZ (ESP)

Shuko AOYAMA (JPN)/Ena SHIBAHARA (JPN) [7] vs Kiki BERTENS (NED)/Arantxa RUS (NED)

Karen KHACHANOV (RUS)/Andrey RUBLEV (RUS) vs Nikola CACIC (SRB)/Dusan LAJOVIC (SRB)

COURT 4 – Dalle 10.00

Jamie MURRAY (GBR)/Neal SKUPSKI (GBR) vs John PEERS (AUS)/Michael VENUS (NZL)

[WC] Lorenzo SONEGO (ITA)/Andrea VAVASSORI (ITA) vs Rajeev RAM (USA)/Joe SALISBURY (GBR) [2]

Maximo GONZALEZ (ARG)/Diego SCHWARTZMAN (ARG) vs Grigor DIMITROV (BUL)/Daniel EVANS (GBR)

Kevin KRAWIETZ (GER)/Andreas MIES (GER) [6] vs Henri KONTINEN (FIN)/Jan-Lennard STRUFF (GER)

Juan Sebastian CABAL (COL)/Robert FARAH (COL) [1] vs Pablo CARRENO BUSTA (ESP)/Alex DE MINAUR (AUS)

COURT 6 – Dalle 11.00

Hayley CARTER (USA)/Luisa STEFANI (BRA) vs Anna BLINKOVA (RUS)/Elena RYBAKINA (KAZ)

Simona HALEP (ROU)/Monica NICULESCU (ROU) vs Elina SVITOLINA (UKR)/Dayana YASTREMSKA (UKR)

Kaitlyn CHRISTIAN (USA)/Giuliana OLMOS (MEX) vs Veronika KUDERMETOVA (RUS)/Katerina SINIAKOVA (CZE) [6]

Miyu KATO (JPN)/Sabrina SANTAMARIA (USA) vs Misaki DOI (JPN)/Renata VORACOVA (CZE)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse