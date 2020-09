Internazionali d’Italia 2020: la finale più attesa al femminile, Schwartzman cerca una nuova impresa

Gli Internazionali d’Italia sono arrivati al loro ultimo atto e domani si disputeranno le finali per capire chi saranno il re e la regina del Foro Italico. Per una volta è stato il torneo maschile a regalare le più grandi sorprese rispetto a quello femminile, che ha visto arrivare in fondo le prime due teste di serie.

Simona Halep contro Karolina Pliskova era la finale più facilmente pronosticabile, anche perché si affronteranno le prime due teste di serie. La romena è alla terza finale della carriera a Roma e va ancora a caccia del primo titolo in carriera al Foro Italico e lo farà contro colei che ha vinto lo scorso anno il titolo. La ceca è infatti la campionessa in carica ed ha continuato nella sua striscia vincente sulla terra rossa italiana.

Sarà uno scontro molto equilibrato, probabilmente una battaglia senza una vera e propria favorita. Pliskova sembra davvero trovarsi al meglio su questi campi romani, mentre dall’altra parte c’è Halep che è ripartita benissimo in questo 2020, vincendo a Praga e conquistando la finale a Roma (in mezzo c’è stata anche la decisione di non partecipare agli US Open).

Le sorprese ci sono state nel tabellone maschile, soprattutto nella figura di uno straordinario Diego Schwartzman. Dopo Rafael Nadal, l’argentino va a caccia del secondo grande colpo del suo torneo. In finale, infatti, la testa di serie numero otto se la vedrà con Novak Djokovic, giunto alla decima finale della carriera al Foro Italico, che cerca il quinto titolo agli Internazionali dopo una vittoria con qualche piccola insicurezza contro Casper Ruud.

Il serbo è ovviamente il grande favorito ed arriverà probabilmente più fresco rispetto a Schwartzman, che ha dovuto sudare le cosiddette sette camicie per battere Dennis Shapovalov. Come a New York, quando fu sconfitto da Pablo Carreno Busta al quinto set, il canadese perde una grande occasione, sprecando un break di vantaggio nel terzo set e perdendo poi al tie-break. L’occasione che, invece, si è preso Schwartzman, il quale vuole continuare nel suo sogno romano.

Foto: Lapresse