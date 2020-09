Internazionali d’Italia 2020: la finale femminile. Pliskova per il bis, Halep per il primo titolo

La finale femminile degli Internazionali d’Italia 2020 vedrà opposte Simona Halep e Karolina Pliskova. Da una parte una giocatrice alla terza finale al Foro Italico e che cerca ancora il primo titolo, dall’altro invece la campionessa in carica che ha trovato una seconda casa sulla terra romana.

Halep ha ricominciato dopo il lockdown con la vittoria di Praga, anche se quello è l’unico torneo disputato dalla numero due del mondo nella ripresa. Infatti la rumena ha saltato lo US Open, decidendo di concentrare tutte le sue forze sulla stagione del rosso, presentandosi nelle condizioni migliori a Roma e poi anche a Parigi. Come detto, Halep cerca ancora la prima vittoria al Foro Italico ed è reduce da una straordinaria battaglia in semifinale contro Garbine Muguruza, sconfitta per 6-4 al terzo set dopo oltre due ore di gioco.

Loading...

Loading...

Per Pliskova, invece, c’è stata la vittoria nel derby ceco contro la connazionale Marketa Vondrousova. Una prova di forza per la campionessa in carica, che sulla terra rossa italiana si trasforma e diventa una giocatrice quasi imbattibile. La delusione per la prematura eliminazione dallo US Open è già passata, con la ceca che vuole ottenere il bis al Foro Italico, per presentarsi a Parigi come la grande favorita.

Sono dodici i precedenti tra le due giocatrici, con Halep avanti 7-5. Nelle ultime due occasioni (Miami e WTA Finals) si è imposta Pliskova, ma Halep ha saputo battere la ceca nella sfida di Fed Cup davanti ai suoi tifosi sempre lo scorso anno. L’unico match giocato sulla terra risale alla semifinale del Roland Garros 2017 e vinse la rumena in tre set e la numero due del mondo spera di ripetersi questo pomeriggio.

Foto: Lapresse