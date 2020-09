Internazionali d’Italia 2020, Gianluca Mager resiste un set, poi deve arrendersi a Grigor Dimitrov nel 1° turno

Come da pronostico. Termina al primo turno l’avventura di Gianluca Mager (n.80 del mondo) negli Internazionali d’Italia 2020 di tennis. L’azzurro (wild card) è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 6-1 dal bulgaro Grigor Dimitrov (n.20 del mondo). Un match tirato fino al 5-5 del primo parziale, poi Dimitrov ha perso il largo, alzando il proprio livello e non dando alcuna chance a Mager di tornare in auge. Il bulgaro (testa di serie n.15) se la vedrà nel prossimo round dunque contro il vincente della sfida tra il giapponese Nishioka e il serbo Kecmanovic.

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, Mager è costretto a remare da fondo nel terzo game, non potendo nulla contro la differente velocità di palla del proprio avversario. Dimitrov, però, è in vena di regali nel gioco successivo e quindi arriva il controbreak, con l’azzurro bravissimo a sfruttare l’occasione. Funziona molto bene la prima in battuta del tennista del Bel Paese e il bulgaro fatica a impensierirlo. Nell’ottavo gioco, però, Dimitrov ai vantaggi ha una pericolosa palla break che l’italiano è abile a salvare. Si va avanti punto a punto e c’è del rammarico nell’undicesimo game quando il nostro portacolori ha una palla break. Dimitrov però mette a segno un ace e gioca perfettamente in questo frangente. Il contraccolpo psicologico c’è e ai vantaggi Mager cede il servizio nel gioco successivo, perdendo il primo parziale sul 7-5.

Nel secondo set non c’è partita. Dimitrov gioca in maniera sciolta e impressiona per alcuni vincenti di rovescio: lungolinea magnifici quelli del bulgaro. Per l’azzurro poco da fare e un 5-0 pesante a dimostrarlo. Il n.80 del mondo riesce comunque a ottenere un gioco in questa frazione, prima di alzare bandiera bianca sul 6-1, con il n.20 ATP che chiude con 3 ce, l’81% dei punti vinti con la prima di servizio e il 60% con la seconda. In definitiva il bulgaro conquista il 70% dei quindici con questo fondamentale.

