Internazionali d’Italia 2020: esordio vincente di Jasmine Paolini contro la lettone Sevastova

Inizia nel migliore dei modi l’avventura delle azzurre nel tabellone degli Internazionali d’Italia 2020. Jasmine Paolini ha superato in due set la lettone Anastasija Sevastova, numero 46 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo poco più di un’ora. Davvero una bella prestazione della toscana, che ha spinto bene con il dritto, sfruttando anche una giornata terribile al servizio per l’avversaria, con Sevastova che non è mai riuscita a tenere un turno di battuta.

Un inizio di partita caratterizzato dai break. Dall’1-0 per Paolini ce ne sono ben cinque consecutivi, che portano l’italiana avanti sul 4-2. Finalmente la numero 99 del mondo riesce a tenere il suo turno di battuta nel settimo gioco, ottenendo poi l’ennesimo break nel game successivo e vincendo il set per 6-2.

Il festival dei break prosegue anche nel secondo set. Ancora una volta Paolini riesce a tenere il servizio in apertura e poi ci sono sei game consecutivi vinti da chi risponde. Ad uscirne meglio però da questa situazione è l’azzurra che sale sul 5-3 e nel nono gioco riesce a mantenere ancora la battuta, chiudendo al secondo match point con un nastro fortunoso.

Una vittoria che regala a Paolini l’affascinante sfida con la rumena Simona Halep. Un impegno sulla carta proibitivo per l’azzurra, che avrà comunque poca pressione contro la testa di serie numero uno del torneo.

Foto Shutterstock