Internazionali d’Italia 2020: derby Berrettini-Travaglia e Djokovic-Krajinovic. Sinner a caccia dei quarti contro Dimitrov. Musetti sfida Koepfer

Si aprono oggi, 18 settembre, gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2020. Il torneo in corso di svolgimento sui campi del Foro Italico sta regalando grandi soddisfazioni ai tennisti azzurri, tanto che uno è già qualificato per i quarti ovvero il vincitore del derby tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia. Il numero 8 del ranking ATP nell’unico match disputato sin qui ha superato senza troppi problemi l’argentino Federico Coria. Più movimentato il percorso per il 28enne nativo di Ascoli Piceno che ha dovuto affrontare Taylor Fritz al primo turno e Borna Coric al secondo, in entrambi i casi ha vinto con il punteggio di 2-0. l pronostici, ovviamente, sono dalla parte di Berrettini che non dovrà commettere l’errore di sottovalutare il connazionale.

A proposito di derby, grande curiosità anche per la sfida tra Novak Djokovic e Filip Krajinovic. Il numero 1 del mondo, dopo la vittoria netta all’esordio contro Salvatore Caruso, cercherà di dare un’ulteriore conferma sul suo ottimo stato di salute psicofisica. I tennisti serbi si sono sfidati in carriera per due volte e, anche se è difficile da credere, in entrambe le circostanze ha trionfato il 28enne nativo di Sombor. Bisogna sottolineare, però, che il primo match è datato 2010 mentre l’ultimo è stata l’esibizione all’Adria Tour.

Grande attesa per Jannik Sinner che andrà a caccia dei quarti di finale contro Grigor Dimitrov. Il giovane talento altoatesino è stato autore di un inizio di torneo da incorniciare. Prima la vittoria netta contro il nervosissimo Benoit Paire poi il capolavoro contro il greco Stefanos Tsitsipas. Si tratta della prima sfida in carriera tra il 19enne nativo di San Candido e il tennista bulgaro che, seppur sulla terra rossa non è mai stato particolarmente efficace, rimane un avversario ostico. Sinner dovrà necessariamente dare fondo a tutte le sue qualità tecniche, tattiche e mentali per spuntarla.

La vera star di questa prima parte degli Internazionali d’Italia 2020 è senza ombra di dubbio Lorenzo Musetti. Arrivato dalle qualificazioni, si aggirava intorno alla posizione 250 del ranking, ad occhi poco attenti poteva sembra un exploit momentaneo quello ottenuto contro Stan Wawrinka, seppur di spessore. La realtà dei fatti è che il 18enne nativo di Carrara è un talento puro e cristallino, che ha bisogno del suo tempo per crescere e affermarsi ma che nel suo bagaglio ha una qualità tecnica che potrebbe fargli spiccare il volo. A farne le spese anche Kei Nishikori sconfitto ieri con un sonoro 6-3 6-4. Sulla strada del talentino azzurro il tedesco Dominik Koepfer che potrebbe essere un avversario, almeno sulla carta, meno competitivo rispetto ai due precedenti ma le incognite da tenere in considerazione sono tante, prima tra tutte come reagirà Musetti allo sforzo richiesto da tante partita giocate in maniera così ravvicinata?

A chiudere la giornata odierna il ritorno in campo del favoritissimo al trionfo finale ovvero Rafael Nadal. Il campione spagnolo troverà sulla sua strada il serbo Dusan Lajovic. Quasi lapalissiano sottolineare che il maiorchino parte decisamente favorito. I due precedenti, nei quali il numero 2 del mondo non ha lasciato neanche un set all’avversario, rimarcano ancor di più una differenza tecnica, tattica e fisica che sulla terra rossa diventa abissale.

