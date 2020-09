Golf, PGA Tour 2020-2021: Hudson Swafford resta primo in solitaria al termine del secondo round del Corales Puntacana Resort & Golf Championship

Con un ottimo round da -5 Hudson Swafford saluta la compagnia e si attesta in solitaria al comando della leaderboard del Corales Puntacana Resort & Golf Championship (montepremi 3 milioni di dollari). L’evento minore del PGA Tour vede l’americano al comando con lo score di -12 (132 colpi), due lunghezze meglio dei connazionali Luke List, Sean O’Hair e Justin Suh. Proprio List si è distinto come uno dei migliori del venerdì chiudendo il round con il punteggio di -7 e recuperando così ben 27 posizioni.

Sul percorso par 72 del Corales Golf Club di Punta Cana (La Altagracia, Repubblica Dominicana) troviamo in quinta piazza con il punteggio di -9 l’austriaco Sepp Straka, il cinese Xinjun Zhang, il canadese Mackenzie Hughes e lo statunitense Adam Long. Anche per quest’ultimo il -7 di giornata gli vale la palma di migliore del venerdì.

Loading...

Loading...

Chiudono infine la top ten al nono posto con -8 gli americani Sam Burns, Patrick Rodgers, Kelly Kraft, James Hahn, Joseph Bramlett e Tyler McCumber. Soltanto -2 e ben 8 posizioni perse per l’australiano Cameron Percy. L’oceanico occupa ora il 15° posto con -7. Sprofonda anche lo statunitense Jamie Lovemark, 21° con -6 dopo un’ottima prima tornata. Stesso punteggio per l’argentino Emiliano Grillo, che però risale evitando lo spettro del cut grazie ad un buon -4 di giornata. Venerdì da dimenticare per uno dei leader del round d’esordio. Parliamo dell’americano Scott Harrington, scivolato in 30esima piazza (-5) al termine di un disastroso +2.

Nulla da fare infine per il nordirlandese Graeme McDowell. Il campione in carica non riesce a superare il taglio fermandosi a -1 in compagnia del venezuelano Jhonattan Vegas e del sudafricano Branden Grace. Domani spazio al terzo round che potrà scremare la classifica nelle parti alte.

Foto: LaPresse