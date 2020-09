Sport in tv oggi (sabato 26 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il Coronavirus ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, sabato 26 settembre, saranno di scena diversi sport, il calcio, che prevede Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, il tennis, con gli ATP di Amburgo, WTA di Strasburgo, il ciclismo, con la prova in linea femminile dei Mondiali, ed i motori con F1 e Motomondiale.





SPORT IN TV SABATO 26 SETTEMBRE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

09.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged

09.00 Moto3, prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

09.55 MotoGP, prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

10.00 Calcio, Campionato Primavera: Bologna-Cagliari – SportItalia Solo Calcio

10.55 Moto2, prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

11.00 Calcio, Campionato Primavera: Milan-Atalanta – SportItalia

11.00 F1, prove libere 3 – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, SkyGo, NowTV

11.00 Tennis, WTA Strasburgo – SupertennisTV

12.30 Ciclismo, Mondiali: prova in linea donne – Rai2, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player

12.35 Qualifiche 1 Moto3 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

13.00 Qualifiche 2 Moto3 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

13.00 Calcio, Campionato Primavera: SPAL-Inter – SportItalia

13.00 Calcio, Liga: Alaves-Getafe – DAZN

13.30 Calcio, Premier League: Brighton-Manchester United – Sky Sport Football, SkyGo, NowTV

13.30 Calcio, Championship: Wycombe Wanderers-Swansea – DAZN

13.30 Prove libere 4 MotoGP – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

13.30 Tennis, ATP Amburgo – SupertennisTV

14.00 Calcio, Serie B: Brescia-Ascoli – DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Cosenza-Entella – DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Frosinone-Empoli – DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Lecce-Pordenone – DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Pescara-Chievo – DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Salernitana-Reggina – DAZN

14.00 F1, qualifiche – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, SkyGo, NowTV

14.10 Qualifiche 1 MotoGP – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

14.35 Qualifiche 2 MotoGP – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Atalanta – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, SkyGo, NowTV

15.10 Qualifiche 1 Moto2 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

15.30 Calcio, Bundesliga: Augsburg-Borussia D. – Sky Sport Uno, SkyGo, NowTV

15.35 Qualifiche 2 Moto2 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

16.00 Golf, European Tour: Dubai Duty Free Irish Open – Eurosport Player

16.00 Calcio, Serie B: Venezia-Vicenza – DAZN

16.00 Calcio, Premier League: Crystal Palace-Everton – Sky Sport Football, SkyGo, NowTV

16.00 Calcio, Liga: Valencia-Huesca – DAZN

17.00 Calcio, Ligue 1: St. Etienne-Rennes – DAZN

17.00 Calcio, Campionato Primavera: Ascoli-Fiorentina – SportItalia

17.00 Basket femminile, Supercoppa Italiana: prima semifinale – LBF TV

18.00 Golf, PGA Tour: Corales Puntacana Resort & Club Championship – GOLF TV

18.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Lazio – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, SkyGo, NowTV

18.00 Calcio, Serie A: Sampdoria-Benevento – Sky Sport 253, SkyGo, NowTV

18.30 Calcio, Premier League: West Bromwich Albion-Chelsea – Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SkyGo, NowTV

18.30 Calcio, Bundesliga: Schalke 04-Werder Brema – Sky Sport Arena, SkyGo, NowTV

18.30 Calcio, Liga: Elche-Real Sociedad – DAZN

20.00 Basket femminile, Supercoppa Italiana: seconda semifinale – LBF TV

20.30 Volley femminile, Serie A1: seconda giornata, Casalmaggiore-Trento – RaiSport+HD, RaiPlay

20.30 Basket, Serie A 2020-2021, 1a giornata: Treviso-Trento – Eurosport 2, Eurosport Player

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Fiorentina – DAZN1, DAZN

20.45 Calcio, Serie C: Lecco-Giana Erminio – Eleven Sports

20.45 Calcio, Serie C: Vis Pesaro-Legnago – Eleven Sports

20.45 Calcio, Serie C: Cavese-Vibonese – Eleven Sports

21.00 Calcio, Premier League: Burnley-Southampton – Sky Sport Football, SkyGo, NowTV

21.00 Calcio, Liga: Betis-Real Madrid – DAZN

21.00 Calcio, Ligue 1: Marsiglia-Metz – DAZN

21.00 Calcio, Eredivisie: Ajax-Vitesse – DAZN

