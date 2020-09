Golf, Garrick Higgo trionfa per la prima volta in carriera all’Open de Portugal 2020. Federico Maccario, 48°, miglior azzurro

Il sudafricano Garrick Higgo entra nel circolo dei vincitori grazie al successo all’Open del Portugal 2020. Mentre tutto il mondo del golf è focalizzato sullo US Open 2020 che sta per concludersi a Winged Foot (USA), a causa del concentrato calendario di questa travagliata stagione, anche lo European Tour ha proseguito la propria programmazione parallela. In Portogallo è così andato in scena l’Open con un field di bassa caratura, che ha regalato la chance a tanti atleti di secondo piano di andare a cercare ancora con maggior vigore un importante trofeo.

Il percorso del Royal Óbidos Spa & Golf Resort ha riservato comunque un test tutt’altro che scontato ai partecipanti, con l’oscurità che ha scombinato i piani del regolare fine settimana e complicato le cose. Alla fine però è stato il giovane ventunenne sudafricano, che è emerso con carattere lungo le quattro giornate, ad imporsi in controllo con lo score di -19, anche se con una sola lunghezza di margine sul primo degli inseguitori, che è risultato essere lo spagnolo Pep Angles (-18). I due erano partiti appaiati dopo il terzo round, ma Higgo oggi è stato più incisivo con un -7 di giornata, costruito nelle front 9, che gli ha permesso di scappar via e non lasciare scampo al rivale iberico, nonostante il suo tentativo finale con birdie alla 16, 17 e 18.

Loading...

Loading...

Proseguendo con la classifica finale, in terza posizione troviamo un altro sudafricano, Geroge Coetzee (-15), che con un ottimo -6 di giornata rimane di un colpo davanti al terzetto composto dallo svedese Jens Dantorp, dallo spagnolo Carlos Pigem e dall’inglese Andrew Wilson. Per quanto riguarda i tre azzurri presenti in questo weekend portoghese, invece, tutti già lontani dalle posizioni di vertice, il migliore è stato Federico Maccario. Un round in pari con il par di giornata gli ha infatti permesso di restare a -3 e di concludere appena dentro ai primi cinquanta, in 48ma posizione. Enrico Di Nitto chiude il proprio torneo in 74ma piazza con un +2 finale, mentre l’ultimo dei giocatori che hanno passato il taglio è Aron Zemmer (+5).

