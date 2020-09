Giro Rosa 2020: polso rotto per Annemiek van Vleuten, si ritira la leader. Salta i Mondiali di Imola?

Una bruttissima notizia da Maddaloni, sede di arrivo della settima tappa del Giro Rosa 2020. Una caduta nella volata finale ha coinvolto tante delle big, compresa la leader della classifica generale Annemiek van Vleuten. Subito le condizioni dell’olandese della Mitchelton-SCOTT sono apparse piuttosto serie: tanto sangue da una mano, con difficoltà nel movimento.

Le lastre in ospedale hanno dato la conferma: rottura del polso per la campionessa del mondo in carica che deve lasciare la propria Maglia Rosa. Vista la situazione, difficilmente l’atleta orange settimana prossima potrà volare verso Imola, dove sono in programma i Mondiali: non potrà dunque difendere il proprio titolo iridato.

On my way to hospital. Stupid crash in front of me in last 500m I could not avoid. 😭@GiroRosaIccrea pic.twitter.com/alTLrHDa1W

— Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) September 17, 2020