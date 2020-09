Giro d’Italia 2020: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Nibali, Pozzovivo, Thomas, Fuglsang e Simon Yates

Terminato il Tour de France 2020 si inizia già a pensare alla prossima corsa a tappe. Il 3 ottobre scatterà in Sicilia l’attesissimo Giro d’Italia: tante le stelle al via, a partire dal nostro Vincenzo Nibali, passando per Geraint Thomas, Jakob Fuglsang e Simon Yates, senza dimenticare la presenza di Peter Sagan e Fernando Gaviria. Andiamo a scoprire la startlist completa con l’elenco dei partecipanti.

STARTLIST GIRO D’ITALIA 2020

Ag2r La Mondiale

François Bidard

Axel Domont

Mathias Frank

Ben Gastauer

Alexandre Geniez

Andrea Vendrame

Larry Warbasse

Astana

Alex Aranburu

Rodrigo Contreras

Jakob Fuglsang

Oscar Rodriguez

Alexander Vlasov

Bahrain – McLaren

Enrico Battaglin

Damiano Caruso

Mark Cavendish

Bora – hansgrohe

Cesare Benedetti

Maciej Bodnar

Matteo Fabbro

Patrick Konrad

Rafal Majka

Pawel Poljanski

Peter Sagan

Cofidis

Simone Consonni

Fabio Sabatini

Elia Viviani

CCC Team

Patrick Bevin

Josef Cerny

Alessandro De Marchi

Jakub Mareczko

Attila Valter

Fran Ventoso

Deceuninck – QuickStep

Davide Ballerini

Mattia Cattaneo

Remi Cavagna

Mikkel Honoré

Iljo Keisse

James Knox

Fausto Masnada

Florian Sénéchal

EF Pro Cycling

Alberto Bettiol

Hugh Carthy

Kristoffer Halvorsen

Tanel Kangert

Tejay Van Garderen

Mike Woods

Groupama – FDJ

Arnaud Démare

Jacopo Guarnieri

Ignatas Konovalovas

Marc Sarreau

Ramon Sinkeldam

Israel Start-Up Nation

Davide Cimolai

Alex Dowsett

Hugo Hofstetter

Guy Sagiv

Lotto Soudal

Jasper De Buyst

Thomas De Gendt

Caleb Ewan

Kobe Goossens

Carl Frederik Hagen

Adam Hansen

Matthew Holmes

Roger Kluge

Stefano Oldani

Mitchelton – Scott

Edoardo Affini

Brent Bookwalter

Jack Haig

Lucas Hamilton

Michael Hepburn

Damien Howson

Chris Juul-Jensen

Cameron Meyer

Nick Schultz

Simon Yates

Andrey Zeits

Movistar

Juan Alba

Carlos Betancur

Marc Soler

Davide Villella

NTT

Victor Campenaerts

Amanuel Gebreigzabhier

Giacomo Nizzolo

Domenico Pozzovivo

Matteo Sobrero

Team Ineos

Rohan Dennis

Eddie Dunbar

Filippo Ganna

Tao Geoghegan Hart

Sebastian Henao

Jonathan Narvaez

Salvatore Puccio

Ivan Sosa

Geraint Thomas

Team Jumbo – Visma ✓

Koen Bouwman

Tobias Foss

Chris Harper

Steven Kruiswijk

Tony Martin

Christoph Pfingsten

Antwan Tolhoek

Jos van Emden

Team Sunweb ✓

Nico Denz

Chris Hamilton

Jai Hindley

Wilco Kelderman

Michael Matthews

Sam Oomen

Casper Pedersen

Martijn Tusveld

Trek – Segafredo

Julien Bernard

Gianluca Brambilla

Giulio Ciccone

Nicola Conci

Koen De Kort

Jacopo Mosca

Antonio Nibali

Vincenzo Nibali

Pieter Weening

UAE Team Emirates

Valerio Conti

Joe Dombrowski

Fernando Gaviria

Sergio Henao

Alexander Kristoff

Brandon McNulty

Sebastian Molano

Diego Ulissi

Oliviero Troia

Androni – Sidermec

Manuel Belletti

Miguel Florez

Francesco Gavazzi

Simon Pellaud

Kevin Rivera

Bardiani – CSF

Giovanni Carboni

Mirco Maestri

Matteo Pelucchi

Vini Zabù – KTM

Manuel Bongiorno

Matteo Busato

Marco Frapporti

Andrea Garosio

Giovanni Visconti

Edoardo Zardini

