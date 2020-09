Giro d’Italia 2020: le maglie. Rosa, ciclamino, bianca e azzurra: la guida completa

Il prossimo 3 ottobre prenderà il via l’edizione 2020 del Giro d’Italia. Nonostante la collocazione anomala la Corsa Rosa non mancherà di regalare emozioni e colpi di scena. Come da tradizione saranno 4 le maglie in rappresentanza dei leader delle rispettive classifiche.

MAGLIA ROSA

Senza ombra di dubbio la più importante, prestigiosa e ambita è la Maglia Rosa. E’ il simbolo del leader della classifica generale. Una tradizione che va avanti dal 1931 e che negli anni è diventato un vero simbolo di questo sport, soprattutto nel nostro paese. Nel corso della storia è stata indossata dai grandi del ciclismo. Il colore è stato scelto in onore del giornale “La Gazzetta dello Sport”. Nell’edizione 2020 del Giro d’Italia sono molti i corridori che aspirano ad indossarla, tra gli altri Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Simon Yates e Jakub Fuglsang.

Loading...

Loading...

MAGLIA CICLAMINO

La Maglia Ciclamino viene indossata dal leader della classifica a punti. In genere nel corso del Giro d’Italia diventa uno degli obiettivi dei velocisti. Dopo una pausa, di recente il ciclamino è tornato ad essere il colore che identifica il corridore in testa a questa particolare classifica. I punti si possono guadagnare sugli arrivi e nei traguardi volanti.

MAGLIA AZZURRA

La Maglia Azzurra viene indossata dal leader della classifica dei Gran Premi della montagna. Il suo prestigio nel corso degli anni, nonostante per qualche tempo fosse diventata di colore verde, è cresciuto sempre più e chi riesce a portarla a casa viene definito il miglior scalatore del Giro d’Italia.

MAGLIA BIANCA

La Maglia Bianca è il simbolo che veste il corridore in testa alla classifica dei giovani. Possono concorrere a questa speciale graduatoria tutti i ciclisti che prendono parte al Giro d’Italia con un’età inferiore ai 25 anni. Sono cinque i corridori, nella storia, ad aver conquistato, in carriera, sia la Maglia Rosa che la Bianca: Roberto Visentini, Franco Chioccioli, Pavel Tonkov, Evgenij Berzin e Nairo Quintana

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo