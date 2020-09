Giro d’Italia 2020, la Androni svela i partecipanti. Deceuninck con Ballerini e Masnada, Simon Yates capitano della Mitchelton

Mancano soltanto cinque giorni all’inizio del Giro d’Italia 2020, in programma dal 3 al 25 ottobre. In queste ore iniziano ad arrivare le ufficializzazioni sulle rose delle varie squadre. Simon Yates, fresco vincitore della Tirreno-Adriatico, sarà il capitano della Mitchelton-Scott. Il britannico, capace di indossare la maglia rosa per ben 13 tappe due anni fa, andrà a caccia del colpaccio, supportato da una buona condizione fisica e da una formazione in grado di supportarlo su tutti i tipi di terreno. Accanto allo scalatore 28enne ci saranno anche il mantovano Edoardo Affini (all’esordio alla Corsa Rosa) e lo statunitense Brent Bookwalter, oltre alla nutritissima compagine australiana formata da Jack Haig, Lucas Hamilton, Michael Hepburn, Damien Howson e Cameron Meyer.

La Deceuninck-Quick Step potrà dire la sua su tutti i terreni. Il britannico James Knox, undicesimo all’ultima Vuelta di Spagna, proverà a fare bene in graduatoria. Ci sarà spazio anche per Fausto Masnada, già vincitore di una tappa lo scorso anno. Per le volate si punterà sul nostro Davide Ballerini (già in luce ai Campionati Nazionali) e ad Alvaro Hodeg. In rosa anche Joao Almeida, Mikkel Honoré, Iljo Keisse e Pieter Serry.

Gianni Savio ha svelato la composizione della sua Androni Giocattoli Sidermec. A vestire il bianco-rosso saranno Mattia Bais, Alessandro Bisolti, lo scalatore ecuadoriano Alexander Cepeda, Luca Chirico, lo svizzero Simon Pellaud, Simone Ravanelli, il colombiano Jhonatan Restrepo e il campione di Croazia Josip Rumac.

La Movistar ha deciso di non curare la classifica generale, ma punterà soprattutto sugli italiani Dario Cataldo e Davide Villella per provare a essere protagonisti in qualche tappa, magari con fughe da lontano. Gli altri corridori saranno il giovane colombiano Einer Rubio, l’argentino Eduardo Sepulveda e gli spagnoli Héctor Carretero, Antonio Pedrero, Sergio Samitier e Albert Torres.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse