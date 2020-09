Giochi Olimpici Pechino 2022: 500 giorni al via di un’edizione già storica. E’ festa sulla Grande Muraglia

A 500 giorni dall’apertura delle Olimpiadi Invernali del 2022, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha elogiato l’edizione prevista a Pechino, definendola un “evento storico” che renderà Pechino la prima città a ospitare sia i Giochi estivi che quelli invernali.

Lo scoppio della pandemia di Covid-19 ha colpito duramente il mondo dello sport, con i principali eventi sportivi, tra cui Tokyo 2020, rimandati di un anno. Ma il lavoro di preparazione per Pechino 2022 resta sulla buona strada. “Se posso, il progresso è, in realtà, la via cinese”, ha osservato Bach. “Vediamo il dinamismo e l’efficienza del popolo cinese dietro questi preparativi e dietro l’organizzazione dei Giochi e ne vediamo anche il grande impegno quando oltre 800.000 cinesi si sono proposti come volontari”. “Quando guardiamo all’impressionante impegno delle imprese e dell’economia cinese a sostegno dei Giochi Olimpici, quando vediamo i cinesi che iniziano davvero a praticare gli stessi sport invernali e a far conoscere ai loro figli queste discipline, quando guardiamo alle infrastrutture che sono state costruite e a quelle in costruzione per accogliere i tanti, tanti cinesi che vogliono praticare questi sport, allora, non possiamo che rimanere colpiti”.

I Giochi di Tokyo, originariamente in programma per il 24 luglio di quest’anno, sono stati rinviati per la prima volta nella storia olimpica, a causa della pandemia di Covid-19. Mentre il mondo è ancora alle prese con la pandemia, continuano ad aleggiare i dubbi sui Giochi di Tokyo, ad esempio se si terranno senza spettatori o se subiranno un massiccio ridimensionamento.

Nel frattempo una serie di eventi e attività culturali si sono svolti presso la Grande Muraglia a Badaling, nel distretto di Yanqing della capitale cinese per celebrare i 500 giorni mancanti all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Vari artisti da tutta la Cina hanno presentato le proprie opere di intaglio della carta. La Grande Muraglia ha inoltre fatto da sfondo a un concerto, accompagnato da uno spettacolo di luci, organizzato per presentare alcune delle colonne sonore promozionali dei Giochi di Pechino 2022.

L’arte dell’intaglio della carta e la Grande Muraglia rappresentano i simboli culturali delle zone di gara di Zhangjiakou e Yanqing, dove si terranno le Olimpiadi invernali del 2022. «Il conto alla rovescia di 500 giorni è un momento fondamentale», ha affermato He Jianghai, vice segretario del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. «Spero che le attività culturali di oggi possano promuovere i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 ai cittadini di tutta la Cina».

Foto: LaPresse