Ginnastica artistica, niente pass olimpici agli Europei 2020: quando e come verranno assegnati? Italia interessata

Non si sa ancora se si riusciranno effettivamente a disputare gli Europei 2020 di ginnastica artistica, ma se davvero si scenderà in pedana a Baku (Azerbaijan) prima di Natale (9-13 dicembre per gli uomini, 17-20 dicembre per le donne) non verranno assegnati i pass per le Olimpiadi di Tokyo, in programma per la prossima estate. Il regolamento originario, stilato prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria, prevedeva che in questa kermesse venissero messe in palio 4 carte (2 per sesso) attraverso il concorso generale individuale del turno eliminatorio. La ex UEG ha deciso di non rendere gli eventuali Europei validi ai fini del cammino verso i Giochi proprio per evitare che alcune Nazionali venissero avvantaggiate dalla particolare situazione globale. Resta ancora da capire quando verranno ricoperti gli ultimi posti a disposizione.

Teoricamente il tutto dovrebbe essere rinviato agli Europei 2021, in programma dal 21 al 25 aprile a Basilea (Svizzera). Tra l’altro sarà un evento aperto esclusivamente agli individualisti (non ci sarà la prova a squadre, soltanto all-around e finali di specialità) e riservato soltanto ai seniores. Se non dovesse essere seguita questa strada allora bisognerà passare alla complessa gestione delle ricollocazioni. L’Italia potrebbe essere interessata a due pass: al maschile un ragazzo potrebbe andare ad aggiungersi ai già qualificati Marco Lodadio e Ludovico Edalli, al femminile una ragazza potrebbe aggiungersi alla squadre e alla vincente del duello tra Vanessa Ferrari e Lara Mori in Coppa del Mondo di specialità (ammesso che le Fate non stacchino un pass nella Coppa del Mondo all-around).

Foto: Simone Ferraro/FGI