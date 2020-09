Filippo Ganna: “Spero che la condizione sia quella della Tirreno. Cercherò di onorare il Mondiale e vedremo il risultato”

Filippo Ganna è uno dei favoriti della vigilia per la vittoria nella cronometro dei Mondiali 2020 di ciclismo. Il fuoriclasse italiano si presenterà al via venerdì 25 settembre con importanti velleità e proverà a fare saltare il banco sul circuito di Imola dopo aver conquistato la medaglia di bronzo un anno fa. Il Campione del Mondo dell’inseguimento individuale su pista, nonché detentore del record del mondo della specialità, ha tutte le carte in regola per dettare legge su un tracciato sostanzialmente piatto e se la giocherà alla pari con tutti gli avversari.





L’azzurro ha dominato la cronometro della Tirreno-Adriatico una decina di giorni fa e quel risultato, ottenuto con un tempo strepitoso, avvalora le sue ambizioni. Filippo Ganna ha fatto un punto della situazione nella conferenza stampa della vigilia: “Dalla Tirreno è passata una settimana e mezza, speriamo che la condizione sia simile. Adesso aspettiamo domani, il percorso è di 26 km in meno rispetto all’anno scorso, è il mio secondo Mondiale e cercherò di difendere quanto fatto finora. Non sarà semplice, ma non parto soltanto per mettere il numero sulla schiena. Stiamo tranquilli, vediamo di fare il meglio possibile. Ogni Mondiale è a sé, cercheremo di onorarlo. Ho preparato l’appuntamento e vediamo domani all’arrivo il risultato finale“.

Foto: Lapresse