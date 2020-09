F1, Mark Webber: “Penso che Leclerc possa terminare il rapporto con la Ferrari prima del previsto”

Tanta incertezza in Ferrari in questo momento: una macchina che non va e la posizione scomoda di due piloti che si trovano a combattere con un mezzo non all’altezza della situazione. Se il destino del tedesco Sebastian Vettel è ormai segnato e lontano da Maranello (direzione Aston Martin nel 2021), per il monegasco Charles Leclerc la storia è diversa. Il 22enne nativo del Principato ha un contratto fino al 2024, ma guardando a quanto sta avvenendo nella scuderia il futuro non è così roseo.

Un aspetto da considerare e c’è chi come l’ex pilota di F1 Mark Webber si chiede fino a quando Charles potrà resistere in una situazione così precaria. E’ evidente che l’aspirazione del ferrarista è quella di conquistare il titolo mondiale, ma è altrettanto chiaro che quest’anno e neanche nel 2021 per i regolamenti questo sarà possibile. “Sto guardando con attenzione Leclerc, sono molto interessato a capire come evolverà la sua storia con la Ferrari. All’inizio il rapporto è sempre all’insegna della serenità, ma se il percorso dovesse essere così precario allora non sarei stupito che la relazione possa terminare“, le parole dell’australiano a Channel 4.

Webber sottolinea, infatti, che le pressioni nel guidare una Rossa siano moltissime e non vincere genererebbe ancor più tensione nella gestione sportiva. Pertanto, il destino di Leclerc è tutto da inquadrare.

Foto: LaPresse