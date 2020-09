F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Russia. Podi e pole, ma mai una vittoria

Dopo il doppio appuntamento nel Bel Paese, il Mondiale di F1 si sposta a Sochi (Russia) per disputare il decimo round della stagione 2020. Nella località russa, sede da sei anni di una tappa del Circus, la Ferrari non ha mai raccolto un successo. Un record negativo per la casa di Maranello che vanta un primato peggiore solo in quel di Abu Dhabi, pista in cui in 11 occasioni non ha mai colto una vittoria.

Tra i muretti del parco olimpico delle Olimpiadi Invernali del 2014, il monegasco Charles Leclerc ed il tedesco Sebastian Vettel arrivano con poche chance di invertire questa tendenza. La situazione attuale non si discosta molto dal 2014. In quell’anno, nella prima edizione di questo GP, con lo spagnolo Fernando Alonso ed il finnico Kimi Raikkonen, la Rossa non si spinse oltre al sesto posto, ottenendo il peggior risultato a Sochi.

Le stagioni successive regalarono alla Ferrare alcune importanti soddisfazioni come il podio del 2015 (grazie a Vettel 2°) o la doppia pole-position, nel 2017 con Vettel e nel 2019 con Leclerc. In entrambi i casi la prima casella in qualifica non si concretizzò il giorno seguente. Ricordiamo infatti che nel 2017, in seguito ad una partenza non perfetta, Valtteri Bottas (Mercedes) vinse il GP davanti alla Ferrari di Vettel ed alla gemella di Raikkonen. Il 2019, dopo il miglior crono del sabato del monegasco Leclerc, vide le monoposto italiane in difficoltà con il ritiro del quattro volte campione del mondo ed il terzo posto finale di Charles. Nelle altre due edizioni della Gran Premio di Sochi sottolineamo i podi di Raikkonen nel 2017 e di Vettel nel 2019, entrambi terzi sotto la bandiera a scacchi.

6 podi (2 di Raikkonen, 1 di Leclerc e 3 di Vettel), due pole-position (Vettel e Leclerc) e due giri veloci in gara (Vettel e Raikkonen) rappresentano il bottino che la compagine di Maranello ha raccolto fino ad ora. Nella situazione attuale appare impossibile che la Ferrari possa strappare nel prossimo week-end il successo. L’obiettivo è senza dubbio quello di evitare una prestazione negativa come quella del 2014, un incubo che potrebbe ripetersi.

Foto: LaPresse