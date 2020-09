F1, GP Russia 2020: numeri, statistiche e curiosità. La Mercedes qui è ancora imbattuta!

La stagione 2020 della Formula 1 torna ad avere un ritmo più consono alle abitudini. Dopo aver disputato la bellezza di nove gare in undici settimane, si riprende ad avere un Gran Premio ogni due weekend. Il “cambio di passo” avviene in concomitanza del Gran Premio di Russia, decimo atto del Mondiale, che andrà in scena domenica 27 settembre. Andiamo ad analizzare l’evento sul piano storico-statistico, allo scopo di identificare i temi forti della gara prevista sul tracciato cittadino posto sulle rive del Mar Nero, dove si disputerà la 7ma edizione dell’evento.

VITTORIE

Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, il quale è stato capace di imporsi ben 4 volte (2014, 2015, 2018, 2019). Gli unici due successi sfuggiti al britannico sono stati conquistati da Nico Rosberg (2016) e Valtteri Bottas (2017). Peraltro quest’ultimo ha ottenuto proprio in Russia la prima affermazione della carriera.

I più attenti avranno già notato come, in questo 2020, Hamilton abbia l’opportunità di diventare il primo pilota a imporsi in tre edizioni consecutive.

Sul fronte dei team, va rimarcato come la Mercedes abbia instaurato un vero e proprio monopolio, avendo vinto tutte e 6 le edizioni tenutesi sinora. Il bilancio della Casa di Stoccarda in Russia è impressionante, poiché le “Frecce d’Argento” hanno firmato ben quattro doppiette, ottenendo dieci podi su un massimo teorico di dodici. Le uniche “stecche”, se così possono essere chiamate, sono rappresentate dal ritiro di Nico Rosberg nel 2015 e dal quarto posto di Hamilton nel 2017.

POLE POSITION

A differenza delle vittorie, il panorama delle pole position è decisamente più variegato, in quanto nel corso degli anni ben cinque uomini sono riusciti a realizzare la miglior prestazione in qualifica. Fra di essi, l’unico capace di ottenere 2 partenze al palo è Nico Rosberg (2015, 2016).

Gli altri quattro piloti ad aver realizzato una pole position a Sochi sono tutti in attività. Si tratta di Lewis Hamilton (2014), Sebastian Vettel (2017), Valtteri Bottas (2018) e Charles Leclerc (2019).

Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla Mercedes con 4, mentre la Ferrari ha ottenuto la pole in 2 occasioni.

PODI

Sul fronte dei podi, la graduatoria è guidata da Lewis Hamilton, il quale nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 5 volte, mancando l’appuntamento esclusivamente nel 2017, anno in cui comunque concluse in quarta posizione.

Il britannico è uno dei sei piloti in attività a vantare almeno un podio a Sochi:

5 (4-1-0) – HAMILTON Lewis

4 (1-2-1) – BOTTAS Valtteri

3 (0-2-1) – VETTEL Sebastian

2 (0-0-2) – RÄIKKÖNEN Kimi

1 (0-0-1) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

PILLOLE

– Come detto la Mercedes ha vinto tutte e sei le edizioni valevoli per il Mondiale di Formula Uno. Come se non bastasse, le due edizioni ante-litteram disputatesi a San Pietroburgo nel 1913 e 1914 sono state conquistate da piloti alla guida di una Benz!

– Solamente in 2 occasioni (33,3%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 5 occasioni (83,3%) il vincitore è però partito dalla prima fila.

– Ciò significa che, curiosamente, sono più i successi ottenuti da chi è partito secondo (3) rispetto a quelli di chi è scattato dalla pole!

– L’unico pilota partito dalla seconda fila ad aver vinto il Gran Premio di Russia è Valtteri Bottas, che nel 2017 si impose partendo per 3°.



