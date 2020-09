F1, giornata di testa a Fiorano: Schumacher, Ilott e Schwartzman guidano la Ferrari SF71H

Robert Schwartzman si è messo al volante della Ferrari SF71H sul circuito di Fiorano. Il russo, sotto l’occhio dell’ingegner Marco Matassa, ha potuto guidare per la prima volta una monoposto di F1. Giornata importante per il giovane dell’Academy di Maranello, il quale ha incominciato a guidare poco dopo le ore 09.00, utilizzando le gomme. Prima uscita su una Rossa per il russo, il quale ha preso un po’ di confidenza con la monoposto e ha timbrato un 59.4” come suo miglior giro. Schartzman, che esordirà ufficialmente in Formula Uno nelle prove libere del GP di Abu Dhabi, ha poi ceduto il volante a Callum Ilott e a Mick Schumacher, i quali avranno la possibilità di debuttare in Formula Uno nella FP1 del GP dell’Eifel al Nurbrugring: Ilott con la Haas di Romain Grosjean, il figlio d’arte con l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.

Foto: Lapresse