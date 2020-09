Djokovic-Ruud oggi, Semifinale Internazionali d’Italia: orario, programma, tv, streaming

Oggi, 20 settembre, alle ore 14.00 andrà in scena la prima semifinale degli Internazionali d’Italia di tennis che vedrà impegnati Novak Djokovic e Casper Ruud. Il serbo, anche grazie all’eliminazione di Rafael Nadal, è il favorito numero uno alla vittoria del torneo mentre il norvegese è la grande sorpresa della manifestazione.

Djokovic ha risposto alla grande a quanti nutrivano dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mentali dopo la squalifica rimediata agli US Open. In tre match ha lasciato solo un set a Dominik Koepfer mostrando di essere in un ottimo stato di forma. Ruud ha avuto un percorso molto complesso se si analizzano gli avversari che ha affrontato ma è riuscito sempre ad uscire vincitore. Il norvegese nella giornata di ieri ha beffato al tie-break l’ultimo azzurro rimasto in corsa nel torneo di casa ovvero Matteo Berrettini.

Loading...

Loading...

Il numero 1 del mondo deve sobbarcarsi, come spesso gli capita, il peso dei favori del pronostico ma in carriera ha mostrato di riuscire a gestire la pressione come pochi altri. Dall’altro lato il norvegese non ha nulla da perdere e potrà giocare con maggiore spensieratezza visto che la semifinale era un traguardo a dir poco inatteso alla vigilia. Si tratta della prima sfida in carriera tra Djokovic e Ruud.

Sarà possibile seguire la prima semifinale degli Internazionali d’Italia tra Djokovic e Ruud in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV.

DJOKOVIC-RUUD SEMIFINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA: PROGRAMMA

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Ore 14.00 Novak Djokovic-Casper Ruud

Diretta tv Sky Sport Arena

Diretta streaming Sky Go e NowTV.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse