Dakar 2021: Sebastien Loeb torna in gara con il nuovo team Prodrive

Sebastien Loeb tornerà in gara alla Dakar 2021 e lo farà con il nuovo team Prodrive. Secondo quanto riportato da Marca il nove volte campione del mondo avrebbe già trovato un accordo con David Richards e sarà il compagno di squadra di Nani Roma. Nella prossima stagione, infatti, non sarà impegnato con rally e quindi potrà concentrarsi sulla Dakar.

Nani Roma ha iniziato i test in Inghilterra con la nuova vettura anche se in pista. Per quanto riguarda Loeb, il progetto Prodrive rappresenta il suo secondo ritorno alla disciplina dei raid e con un’auto 4×4. Inizialmente è stata la Toyota a cercare il campione francese ma il team giapponese ha dovuto rinunciare per problemi di budget.

Per Sebastian Loeb, quindi, una nuova stimolante avventura che lo vedrà protagonista tra deserto e sterrato, nella quale potrà mettere una volta di più in mostra le sue infinite qualità di pilota.

Foto: Shutterstock