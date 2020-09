Ciclismo, Tod Pidcock è il primo acquisto della Ineos per la prossima stagione

Tom Pidcock sarà un corridore della Ineos a partire dalla prossima stagione. La squadra britannica, dopo la grossa delusione del Tour de France 2020, è chiamata a un’opera di rinnovamento della rosa e il ciclocrossista classe 1999 è il primo pezzo del nuovo puzzle dell’ex Team Sky.

In realtà, già da tempo Pidcock sembrava promesso alla squadra di Dave Brailsford, con la quale in passato si è anche allenato, e ora, stando a quanto riporta The Telegraph, sembra arrivato il momento per formalizzare quest’unione. La Ineos, come detto, ha cominciato ad operare un ricambio generazionale, partito con la separazione dal 35enne Chris Froome, uomo di punta del team fin dal 2010, e ora proseguito con la firma del fresco vincitore del Giro d’Italia Under 23. Durante la Corsa Rosa juniores Pidcock, grande favorito della vigilia, ha dimostrato di saper reggere il peso della pressione, dominando e confermando tutte le proprie qualità.

Foto: Valerio Origo