Ciclismo, Mondiali Imola 2020: programma, orari, dove vederli in chiaro in tv

Terminato il Tour de France, non c’è un attimo di respiro per gli appassionati di ciclismo, che potranno subito concentrarsi sui Mondiali 2020, in programma da giovedì 24 a domenica 27 settembre. Inizialmente, la sede scelta per la disputa della massima rassegna al mondo era quello di Aigle-Martigny, in Svizzera, ma, a causa dei problemi legati alla pandemia di Covid-19, l’UCI è stata costretta a trovare una soluzione in tempi rapidi e la decisione è ricaduta su Imola. Una grande notizia per l’Italia, che ospiterà nuovamente i Mondiali dopo l’edizione di Firenze del 2013. Andiamo a scoprire programma, orari della gare e le piattaforme su cui saranno visibili in tv e streaming.

I Mondiali di ciclismo su strada di Imola 2020 verranno trasmessi ogni giorno in diretta tv da Rai Sport, che dividerà la programmazione tra Rai Sport +HD e Rai Due, e da Eurosport. Inoltre, saranno visibili anche in streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà ogni giorno la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le prove iridate di questo Mondiale italiano.

MONDIALI IMOLA 2020: PROGRAMMA, ORARI, TV

Giovedì 24 settembre: Prova a cronometro donne Elite (31,7 km) – ore 14.40 – 16.30

Eurosport 1: ore 14.35

Rai Due: ore 14.30

Venerdì 25 settembre: Prova a cronometro uomini Elite (31,7 km) – ore 14.30 – 16.35

Eurosport 1: ore 14.25

Rai Sport: ore 14.00

Rai Due: ore 14.30

Sabato 26 settembre: Prova in linea donne Elite (143 km) – ore 12.35 – 16.45

Eurosport 1: ore 12.30

Rai Sport: in attesa di conferma

Rai Due: ore 14.00

Domenica 27 settembre: Prova in linea uomini Elite (258,2 km) – ore 09.45 – 16.45

Eurosport 2: ore 9.40

Rai Sport: in attesa di conferma

Rai Due: ore 14.00

MONDIALE IMOLA 2020: STREAMING E LIVE TESTUALE

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Diretta live testuale: OA Sport

