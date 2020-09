Ciclismo, Mondiali Imola 2020 aperti al pubblico! Come acquistare i biglietti: posti limitati e nominali

Da oggi sul sito ticketone (https://www.ticketone.it/eventseries/campionati-del-mondo-di-ciclismo-su-strada-2823218/) sono in vendita gli ambiti biglietti nominali per poter assistere alle gare in linea dalle tribune dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari che ospiterà la partenza e l’arrivo di tutte le prove dei Mondiali di ciclismo di Imola 2020. L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, permetterà la presenza del pubblico fino a un massimo di 2.246 spettatori sugli spalti dell’iconica pista nel rispetto delle linee guida regionali anti Covid.

Sarà, dunque, obbligatorio indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza. Il comitato organizzatore ha garantito il suo impegno alla corretta applicazione del protocollo nonché alla vigilanza sulla sua attuazione e ha predisposto tutte le misure organizzative per evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, la permanenza nel posto assegnato e l’accesso ai punti ristoro e ai servizi igienici. Inoltre, vi sarà un operatore impegnato nell’assistenza e monitoraggio delle misure di sicurezza ogni 150 spettatori. La vendita dei biglietti sarà esclusivamente on line e in prevendita così da poter conservare per almeno 14 giorni copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing.

Loading...

Loading...

Gli Organizzatori sono impegnati anche per la sicurezza fuori dall’autodromo. Da giovedì 24 a domenica 27 settembre, lungo il percorso, andranno comunque evitati assembramenti. Saranno in vigore limiti di orario per la circolazione del traffico e sui 28,8 km del percorso chi vorrà seuire la gara dovrà rispettare le normative vigenti in Italia per il contenimento del Covid-19: diluirsi lungo la strada, evitare appunto assembramenti, soprattutto nei punti nevralgici, in particolare le salite di Mazzolano e Cima Gallisterna, indossare la mascherina quando risulta difficile rispettare il distanziamento, utilizzare i dispenser di gel igienizzante che verranno predisposti dal Comitato Organizzatore.

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse