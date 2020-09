Ciclismo, Mondiali 2021: si correrà a Lovanio. Un percorso da uomini del Nord tra le strade delle Fiandre

Dopo che si sarà corso, oggi, il Mondiale di ciclismo su strada di Imola 2020, arriverà già il momento di pensare alla rassegna iridata del 2021. Un’edizione che si svolgerà in quella terra ove le due ruote sono una religione: le Fiandre. La manifestazione prenderà il via da Anversa, ma, successivamente, si sposterà a Lovanio, città che ha dato i natali ad autentici fuoriclasse del pedale come Jef Scherens, sette titoli Mondiali nella velocità su pista dal 1932 al 1947, e Roland Liboton, cinque volte iridato nel ciclocross tra dilettanti e professionisti e conquistatore di dieci titoli nazionali consecutivi tra gli elite.

Nel finale si affronteranno due circuiti, i quali si alterneranno tra di loro. Uno è il circuito locale di Lovanio, il quale presenta il traguardo finale e quattro strappi e l’altro è chiamato circuito delle Fiandre e al suo interno vi sono ben sei muri. Si partirà con un giro e mezzo del tracciato di Lovanio, poi si passerà nel circuito delle Fiandre per un giro completo, dunque quattro tornate del percorso di Lovanio, una di quello delle Fiandre e, per concludere, altri due giri e mezzo nel tracciato di Lovanio.

Sarà, dunque, una classica gara in stile fiammingo. I muri sono tutti brevi, nessuno supera il chilometro. Le pendenze, sulle erte in questione, però, sovente raggiungeranno la doppia cifra. Questa rassegna iridata, sostanzialmente, strizza l’occhio soprattutto agli uomini da nord e ai ciclocrossisti. Potrebbe essere l’occasione per vedere, finalmente, Mathieu van der Poel e Wout Van Aert contendersi la maglia con l’effige dell’arcobaleno anche su strada.

IL TRACCIATO DEL MONDIALE DI CICLISMO SU STRADA CHE SI TERRA’ NEL 2021 A LOVANIO

