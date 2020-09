Ciclismo, Mondiali 2020: startlist e orari di partenza cronometro maschile. I pettorali degli azzurri

Dopo la prova a cronometro riservata alle donne Elite, è tempo di assegnare la seconda maglia iridata di questi Campionati del Mondo su strada di Imola 2020. Quest’oggi infatti, scenderanno in strada gli uomini Elite che si contenderanno il titolo mondiale delle prove contro il tempo, attraverso un circuito di 31,7 chilometri pressoché pianeggiante e tale e quale a quello affrontato ieri dalle colleghe donne, con partenza e arrivo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

L’Italia schiererà al via il suo duo migliore, formato da uno dei grandi favoriti di giornata, Filippo Ganna, e da Edoardo Affini. Il campione nazionale delle prove contro il tempo Ganna, terzo lo scorso anno ad Harrogate, partirà con il dorsale numero 2 alle ore 15.52:30, mentre il bronzo italiano Affini partirà prima, esattamente alle ore 14.54, con il dorsale 41. Il primo corridore a scendere in campo sarà il siriano Ahmad Badreddin Wais, che partirà alle ore 14.30. Invece, l’ultimo a prendere il via dalla pedana di Imola, esattamente alle ore 15.54, sarà il campione del mondo uscente di questa specialità, l’australiano Rohan Dennis. Di seguito potrete trovare la startlist completa, con i dorsali e gli orari di partenza della prova a cronometro maschile di Imola 2020.

MONDIALI CICLISMO IMOLA 2020: STARTLIST E ORARI DI PARTENZA CRONOMETRO MASCHILE

1. 14:30:00 57 WAIS Ahmad Badreddin SYR 1991

2. 14:31:30 56 FILUTAS Viktor HUN 1996

3. 14:33:00 55 CATAFORD Alexander CAN 1993

4. 14:34:30 54 GRUZDEV Dmitriy KAZ 1986

5. 14:36:00 53 STEPANOV Andrei RUS 1999

6. 14:37:30 52 WALSCHEID Maximilian Richard GER 1993

7. 14:39:00 51 OTRUBA Jakub CZE 1998

8. 14:40:30 50 RITZINGER Felix AUT 1996

9. 14:42:00 49 ROCHE Nicolas IRL 1984

10. 14:43:30 48 BODNAR Maciej POL 1985

11. 14:45:00 47 OLIVEIRA Ivo POR 1996

12. 14:46:30 46 KARALIOK Yauheni BLR 1996

13. 14:48:00 45 MCNULTY Brandon USA 1998

14. 14:49:30 44 FISHER-BLACK Finn NZL 2001

15. 14:51:00 43 THOMAS Benjamin FRA 1995

16. 14:52:30 42 VAN EMDEN Jos NED 1985

17. 14:54:00 41 AFFINI Edoardo ITA 1996

18. 14:55:30 40 DURBRIDGE Luke AUS 1991

19. 14:57:00 39 OYARZUN Carlos CHI 1981

20. 14:58:30 38 ILIC Ognjen SRB 1998

21. 15:00:00 37 GYUROV Spas BUL 1986

22. 15:01:30 36 OMARSSON Ingvar ISL 1989

23. 15:03:00 35 CASTILLO SOTO Ulises Alfredo MEX 1992

24. 15:04:30 34 TZORTZAKIS Polychronis GRE 1989

25. 15:06:00 33 ASADOV Elchin AZE 1987

26. 15:07:30 32 SISKEVICIUS Evaldas LTU 1988

27. 15:09:00 31 PEAK Barnabas HUN 1998

28. 15:10:30 30 BJERG Mikkel DEN 1998

29. 15:12:00 29 HOULE Hugo CAN 1990

30. 15:13:30 28 KONONENKO Mykhaylo UKR 1987

31. 15:15:00 27 KARPENKO Gleb EST 2001

32. 15:16:30 26 FOMINYKH Daniil KAZ 1991

33. 15:18:00 25 CULLY Jan Andrej SVK 1995

34. 15:19:30 24 RIKUNOV Petr RUS 1997

35. 15:21:00 23 SUTTERLIN Jasha GER 1992

36. 15:22:30 22 CERNY Josef CZE 1993

37. 15:24:00 21 THOMAS Geraint GBR 1986

38. 15:25:30 20 BRANDLE Matthias AUT 1989

39. 15:27:00 19 MULLEN Ryan IRL 1994

40. 15:28:30 18 GRADEK Kamil POL 1990

41. 15:30:00 17 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL 1996

42. 15:31:30 16 LEKNESSUND Andreas NOR 1999

43. 15:33:00 15 TRATNIK Jan SLO 1990

44. 15:34:30 14 LUDVIGSSON Tobias SWE 1991

45. 15:36:00 13 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello ESP 1990

46. 15:37:30 12 CAMPENAERTS Victor BEL 1991

47. 15:39:00 11 OLIVEIRA Nelson POR 1989

48. 15:40:30 10 ASGREEN Kasper DEN 1995

49. 15:42:00 9 CRADDOCK Lawson USA 1992

50. 15:43:30 8 BEVIN Patrick NZL 1991

51. 15:45:00 7 DOWSETT Alex GBR 1988

52. 15:46:30 6 CAVAGNA Remi FRA 1995

53. 15:48:00 5 VAN AERT Wout BEL 1994

54. 15:49:30 4 KUNG Stefan SUI 1993

55. 15:51:00 3 DUMOULIN Tom NED 1990

56. 15:52:30 2 GANNA Filippo ITA 1996

57. 15:54:00 1 DENNIS Rohan AUS 1990

Foto: Lapresse