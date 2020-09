Ciclismo, Mondiali 2020 oggi: orari, programma, tv, streaming 24 settembre

Al termine di un rocambolesco ed emozionante Tour de France, gli appassionati di ciclismo di tutto il globo avranno subito la possibilità di godere nuovamente delle gesta dei più grandi corridori del pianeta già da oggi, giovedi 24 settembre, con la prima prova dei tanto attesi Mondiali 2020 di Imola. Ricordiamo che, inizialmente, la sede della manifestazione doveva essere Aigle-Martigny, in Svizzera, ma, a causa delle vicissitudini collegate al proliferare del Covid-19, la scelta è poi ricaduta sulla cittadina italiana, speranzosa di veder sventolare quante più volte possibile il Tricolore sul proprio podio.

In questa giornata inaugurale dell’evento, le prime a mettersi a scendere in strada saranno le donne èlite, impegnate nella prova individuale contro il tempo. Gli uomini, invece, saranno protagonisti da domani, sempre con la prova a cronometro ad aprire il programma. Andiamo ora però a scoprire tutti gli orari della gare e le piattaforme su cui saranno visibili in tv e streaming.

ORARIO, TV E STREAMING

La prova odierna prenderà il via alle ore 14:30, per terminare alle ore 16:30 circa. La manifestazione sarà disponibile sia su Eurosport 1, dalle ore 14:35, che su Rai Due, dalle ore 14:30. Sarà poi ovviamente garantita la diretta streaming della corsa su Eurosport Player e su Rai Play, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dal primo istante di corsa, per non perdervi nemmeno una pedalata del primo appuntamento di questi campionati iridati.

Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

PROGRAMMA COMPLETO (24 SETTEMBRE)

Partenza: ore 14:30

ore 14:30 Arrivo: ore 16:30

ore 16:30 Diretta tv: su Eurosport 1 dalle ore 14:35 e su Rai Due dalle ore 14:30

su Eurosport 1 dalle ore 14:35 e su Rai Due dalle ore 14:30 Diretta streaming: Eurosport Player e Rai.Play

Eurosport Player e Rai.Play Diretta testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo