Ciclismo femminile, Freccia Vallone 2020: chi fermerà il dominio incontrastato di Anna van der Breggen?

Non c’è sosta neanche per il calendario femminile di ciclismo. Il Women’s World Tour riparte, subito dopo i Mondiali di Imola, con la Freccia Vallone 2020 giunta alla sua 23ma edizione, con una dominatrice incontrastata pronta a farla nuovamente da padrona.

PERCORSO

Cambia anche per le donne il percorso, così come successo al maschile. 124 chilometri in programma con partenza da Huy ed arrivo in cima al caratteristico muro. Dopo una prima parte senza particolari difficoltà si entra nel circuito da affrontare due volte: Côte d’Ereffe (2,1 km al 5 %), la grande novità Côte du chemin des Gueuses (1,8 km al 6,5 %) e ovviamente Mur de Huy (1,3 km al 9,6 %) le asperità. La salita simbolo rappresenterà anche il traguardo, con le sue pendenze asprissime e tratti vicini al 20%.

FAVORITE

Tutte contro Anna van der Breggen. L’atleta della Boels – Dolmans Cycling Team appare inarrestabile, ai Mondiali si è andata a prendere due titoli tra cronometro e prova in linea. Viene da cinque vittorie consecutive in cima al muro, quasi impossibile riuscire a scalzarla ora che vestirà nuovamente la maglia iridata. A sfidarla la connazionale Marianne Vos (CCC), che ha già nel palmares cinque successi in Belgio. Occhio anche alla nostra Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), apparsa in gran spolvero ad Imola e pronta a giocarsi qualcosa di importante. Da tenere d’occhio anche Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) e Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing).

