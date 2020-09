Ciclismo, Dries De Bondt è il nuovo campione nazionale belga. Kopecky si impone tra le donne

Il titolo nazionale belga di ciclismo su strada resta in casa Alpecin-Fenix. A succedere a Tim Merlier nell’albo d’oro, infatti, è stato Dries De Bondt, il quale oggi ha trionfato sul traguardo di Anzegem, sede della gara che assegnava il “Driekleur”. Il compagno di squadra di Mathieu van der Poel si è imposto in solitaria precedendo un gruppetto di quindici atleti per appena sei secondi. Seconda e terza piazza per gli alfieri della Deceuninck-Quick Step Iljo Keisse e Pieter Serry.

Nella gara femminile, invece, il successo è andato a Lotte Kopecky, la quale conferma il grande stato di forma esibito al Giro Rosa, in cui ha anche vinto una tappa. Secondo posto per Jolien D’Hoore, la quale si è dovuta arrendere in uno sprint a due alla nuova regina del Belgio. Terzo gradino del podio, invece, per Shari Bossuyt, che è giunta a sei secondi dalle prime due.

Foto: Lapresse