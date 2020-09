Ciclismo, Diego Ulissi vince la prima tappa del Giro di Lussemburgo. Torna al successo dopo un anno

Diego Ulissi ha vinto la prima tappa del Giro del Lussemburgo 2020, 133,5 km con partenza e arrivo nella capitale del Granducato. Il capitano della UAE Emirates ha attaccato sullo strappo finale e poi allo sprint ha regolato gli altri uomini del gruppetto che si era selezionato. Il livornese ha avuto la meglio sul belga Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise) e sul rumeno Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko One-Provence). Il toscano era tra i grandi favoriti della vigilia e non ha deluso le aspettative, riuscendo ovviamente anche a indossare la maglia di leader della classifica generale. Il 31enne è tornato al successo dopo oltre un anno, il 21 luglio 2019 si impose nel Test Olimpico di Tokyo, dopo aver già messo la firma sul GP di Lugano e sulla classifica generale del Tour di Slovenia. Domani andrà in scena la seconda frazione delle cinque in programma: 161 km abbastanza mossi da Remich a Hesperange.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo