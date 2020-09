Ciclismo, a che ora parte Filippo Ganna: programma, startlist della cronometro dei Mondiali. Come vederla in tv

Oggi, venerdì 25 settembre, andrà in scena la cronometro individuale dei Mondiali di ciclismo 2020. Saranno 57 i corridori che si contenderanno la seconda maglia iridata della manifestazione. Andiamo a scoprire l’ordine di partenza, gli orari, il programma tv e streaming.

STARTLIST CRONOMETRO MONDIALI

1. 14:30:00 57 WAIS Ahmad Badreddin SYR 1991

2. 14:31:30 56 FILUTAS Viktor HUN 1996

3. 14:33:00 55 CATAFORD Alexander CAN 1993

4. 14:34:30 54 GRUZDEV Dmitriy KAZ 1986

5. 14:36:00 53 STEPANOV Andrei RUS 1999

6. 14:37:30 52 WALSCHEID Maximilian Richard GER 1993

7. 14:39:00 51 OTRUBA Jakub CZE 1998

8. 14:40:30 50 RITZINGER Felix AUT 1996

9. 14:42:00 49 ROCHE Nicolas IRL 1984

10. 14:43:30 48 BODNAR Maciej POL 1985

11. 14:45:00 47 OLIVEIRA Ivo POR 1996

12. 14:46:30 46 KARALIOK Yauheni BLR 1996

13. 14:48:00 45 MCNULTY Brandon USA 1998

14. 14:49:30 44 FISHER-BLACK Finn NZL 2001

15. 14:51:00 43 THOMAS Benjamin FRA 1995

16. 14:52:30 42 VAN EMDEN Jos NED 1985

17. 14:54:00 41 AFFINI Edoardo ITA 1996

18. 14:55:30 40 DURBRIDGE Luke AUS 1991

19. 14:57:00 39 OYARZUN Carlos CHI 1981

20. 14:58:30 38 ILIC Ognjen SRB 1998

21. 15:00:00 37 GYUROV Spas BUL 1986

22. 15:01:30 36 OMARSSON Ingvar ISL 1989

23. 15:03:00 35 CASTILLO SOTO Ulises Alfredo MEX 1992

24. 15:04:30 34 TZORTZAKIS Polychronis GRE 1989

25. 15:06:00 33 ASADOV Elchin AZE 1987

26. 15:07:30 32 SISKEVICIUS Evaldas LTU 1988

27. 15:09:00 31 PEAK Barnabas HUN 1998

28. 15:10:30 30 BJERG Mikkel DEN 1998

29. 15:12:00 29 HOULE Hugo CAN 1990

30. 15:13:30 28 KONONENKO Mykhaylo UKR 1987

31. 15:15:00 27 KARPENKO Gleb EST 2001

32. 15:16:30 26 FOMINYKH Daniil KAZ 1991

33. 15:18:00 25 CULLY Jan Andrej SVK 1995

34. 15:19:30 24 RIKUNOV Petr RUS 1997

35. 15:21:00 23 SUTTERLIN Jasha GER 1992

36. 15:22:30 22 CERNY Josef CZE 1993

37. 15:24:00 21 THOMAS Geraint GBR 1986

38. 15:25:30 20 BRANDLE Matthias AUT 1989

39. 15:27:00 19 MULLEN Ryan IRL 1994

40. 15:28:30 18 GRADEK Kamil POL 1990

41. 15:30:00 17 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL 1996

42. 15:31:30 16 LEKNESSUND Andreas NOR 1999

43. 15:33:00 15 TRATNIK Jan SLO 1990

44. 15:34:30 14 LUDVIGSSON Tobias SWE 1991

45. 15:36:00 13 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello ESP 1990

46. 15:37:30 12 CAMPENAERTS Victor BEL 1991

47. 15:39:00 11 OLIVEIRA Nelson POR 1989

48. 15:40:30 10 ASGREEN Kasper DEN 1995

49. 15:42:00 9 CRADDOCK Lawson USA 1992

50. 15:43:30 8 BEVIN Patrick NZL 1991

51. 15:45:00 7 DOWSETT Alex GBR 1988

52. 15:46:30 6 CAVAGNA Remi FRA 1995

53. 15:48:00 5 VAN AERT Wout BEL 1994

54. 15:49:30 4 KUNG Stefan SUI 1993

55. 15:51:00 3 DUMOULIN Tom NED 1990

56. 15:52:30 2 GANNA Filippo ITA 1996

57. 15:54:00 1 DENNIS Rohan AUS 1990

ORARI, PROGRAMMA TV E STREAMING

La partenza del primo corridore avverrà alle ore 14.30, quella dell’ultimo alle ore 15.54. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.20 e su Eurosport 1 dalle ore 14.25. Sarà inoltre garantita la diretta streaming su RaiPlay dalle ore 14.20 e su Eurosport Player dalle ore 14.25. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Vi ricordiamo inoltre che OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dalle ore 14.00, per non perdervi nemmeno una pedalata della seconda prova dei Mondiali di ciclismo 2020.

PROGRAMMA COMPLETO

Partenza: primo corridore ore 14.30, ultimo ore 15.54

Diretta tv: su Rai 2 dalle ore 14.20 e su Eurosport 1 dalle ore 14.25

Diretta streaming: su RaiPlay dalle ore 14.20 e su Eurosport Player dalle ore 14.25

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 14.00

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse