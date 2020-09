Canoa slalom, Europei 2020: nelle gare a squadre vittorie di Repubblica Ceca e Francia

Gli Europei senior 2020 di canoa slalom sono proseguiti a Praga, in Repubblica Ceca, dove oggi pomeriggio sono andate in scena le gare a squadre della canadese femminile e del kayak maschile. L’Italia ha chiuso quarta tra le donne e settima tra gli uomini.

Nella canadese femminile l’Italia di Marta Bertoncelli, Elena Micozzi e Chiara Sabattini termina ai piedi del podio con 249.86 (68 penalità), perdendo il bronzo a causa di un salto di porta. Vince la Repubblica Ceca in 139.11 (percorso netto), davanti alla Slovenia, seconda a 24.96 (8 penalità), ed alla Francia, terza a 71.33 (64 penalità).

Nel kayak maschile l’Italia di Giovanni De Gennaro, Jakob Weger e Christian De Dionigi chiude settima in 121.84 (8 penalità), ma con percorso netto sarebbe stata di bronzo. Successo per la Francia in 110.93 (percorso netto), che precede la Repubblica Ceca, seconda a 1.45 (4 penalità), e la Svizzera, terza a 3.21 (percorso netto).

Foto: Comunicato stampa Federcanoa