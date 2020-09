Calcio, Zlatan Ibrahimovic positivo al Coronavirus. Nuovo caso al Milan

Zlatan Ibrahimovic sarebbe risultato positivo al Coronavirus, come riportano diverse testate giornaliste. L’attaccante del Milan non dovrebbe dunque scendere in campo questa sera a San Siro nella sfida contro il Bodo/Glimt, match valido per il terzo turno preliminare dell’Europa League. Si tratterebbe dunque di una nuova positività per il club rossonero, il caso dello svedese si aggiunge a quello di Duarte e mette seriamente in difficoltà la squadra allenata da Stefano Pioli. Si attende l’ufficialità della notizia da parte della società.

Foto: Lapresse