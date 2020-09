Calcio, scoppia il caso Luis Suarez! Truffa per la cittadinanza e indagini in corso

E’ il caso di dirlo: scoppia il caso Luis Suarez. Un’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia ha accertato che l’esame del calciatore uruguaiano per ottenere la cittadinanza italiana è stato superato con una truffa. La Finanza sta acquisendo la documentazione a riguardo nell’università umbra, notificando gli ovvi avvisi di garanzia.

Stando a quanto emerge dalle indagini, gli argomenti della prova italiano a cui l’ex giocatore del Barcellona si era sottoposto erano stati concordati precedentemente e addirittura i punteggi prima ancora dello svolgimento della prova. Come riportato in una nota della Procura di Perugia: “Durante le indagini delegate dal febbraio 2020 alla Guardia di Finanza di Perugia per fatti emersi nel contesto dell’Università per Stranieri è emersa un’irregolarità nella prova di italiano svolta da Luis Suarez il 17 settembre 2020. alle attività investigative è emerso che gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte dai docenti deIl’Ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana“.

Una brutta storia sicuramente dal punto di vista etico e della giustizia. Vedremo a questo punto a che cosa porteranno le indagini delle autorità competenti. Come riportata gazzetta.it, sono state notificate informazioni di garanzia per rivelazione di segreti d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e altro. Nell’inchiesta sarebbero indagati anche i vertici di palazzo Gallenga.

Foto: LaPresse