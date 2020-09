Calcio, Roberto Mancini: “Credo che sia il caso di aprire gli stadi a più di mille persone”

Il CT Roberto Mancini tornerà presto protagonista con la Nazionale italiana di calcio, dopo il buon inizio nella Nations League 2020-2021. La compagine del Bel Paese, vittoriosa in Olanda contro i tulipani e fermata sul pari dalla Bosnia in casa, si prepara ad affrontare un filotto di partita in breve tempo: il 7 ottobre a Firenze ci sarà un’amichevole contro la Moldavia, mentre l’11 si affronterà la Polonia a Danzica e il 14 a Bergamo nuova sfida contro i Paesi Bassi.

Per questi incontri il “Mancio” potrà contare nuovamente sull’apporto di giocatori importanti come Berardi, Verratti ed Emerson, ma dovrà fare a meno di Zaniolo, Bernardeschi, Romagnoli e di Gollini. Verosimile pensare che il prossimo elenco di convocati (previsto venerdì) possa essere allargato e tener conto delle defezioni citate. In questa lista ci dovrebbe essere anche l’attaccante del Sassuolo Caputo.

Da verificare, invece, la presenza di alcuni giocatori dell’Under21 come Kean, Locatelli, Bastoni e Tonali, già parte integrante del gruppo italiano. Ne sapremo di più. Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Mancini si è pronunciato anche sul discorso “apertura degli stadi”, esponendo una posizione favorevole, nonostante il caso dei contagi nel Genoa: “Credo che sia il momento di aprirli a più di mille persone, per aiutare i club. Nei grandi impianti può entrare tanta gente. Il calcio solo in tv è una brutta abitudine“, le parole dell’allenatore della Nazionale.

Foto: LaPresse