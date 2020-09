Calcio, la Procura di Perugia sul caso Suarez: “Esame per la cittadinanza italiana una farsa”

Una brutta storia quella riguardante l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte del calciatore Luis Suarez. Un’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia ha accertato che l’esame dell’uruguaiano sia stato superato con una truffa. La Finanza sta acquisendo la documentazione, notificando gli ovvi avvisi di garanzia.

Stando a quanto emerge dalle indagini, gli argomenti della prova italiano a cui l’ex giocatore del Barcellona si era sottoposto erano stati concordati precedentemente e addirittura i punteggi prima ancora dello svolgimento della prova. “E’ stato un esame farsa“, lo sostiene la procura nel decreto di perquisizione eseguito stamani. Negli atti si parla, infatti, di “previa consegna in modo da blindare l’esito favorevole“.

Una situazione surreale, se si considerano alcune intercettazioni pubblicate sui giornali: “Non coniuga i verbi e parla all’infinito“, dice Stefania Spina, incaricata della preparazione del calciatore in vista dell’esame a Perugia, intercettata dalla procura del capoluogo umbro. “Ma te pare che lo bocciamo” aggiunge con un interlocutore non ben identificato. “Non dovrebbe, deve, passerà, perché con dieci milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1 (il livello della certificazione – ndr)“, ha aggiunto Spina.

Foto: LaPresse