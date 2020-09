Calcio, Gabriele Gravina: “Stiamo pensando a un campionato a tre fasi, con Final Eight per lo scudetto”

Un Gabriele Gravina d’avanguardia? Forse un po’ sì. Il presidente della Figc sta facendo delle valutazioni in vista del futuro del campionato di calcio e alcuni cambi di format stuzzicano per cercare di attirare maggiormente l’attenzione del pubblico e rendere il contesto più interessante.

L’idea di Gravina ha i contorni “epocali” visto che la sua idea è quella di: “Lavorare a un campionato in tre fasi, con Final Eight per lo scudetto“. Questo è quanto emerge da un’intervista concessa dal n.1 della Federcalcio al Corriere dello Sport. Un tema delicato quello della revisione del formato che potrebbe suscitare non poche polemiche e divisioni al vertice della piramide calcistica. Tuttavia, il presidente della Figc è convinto di questa proposta: “Non riusciamo a cambiare al nostro interno, si teme che i playoff penalizzi chi è abituato a vincere. E invece non è così se costruisci un campionato che affascina ogni giorno. Rischiamo di perdere pubblico in quello attuale, perché in alcune fasi non è più decisivo vincere o perdere. E a quel punto non ha senso“, la precisazione di Gravina.

Loading...

Loading...

A questo punto resta da capire cosa pensino i club, ma la sensazione è che questo passaggio sia difficoltoso in un contesto come quello del “Pallone” italiano che fa fatica ad accettare cambiamenti così importanti in un momento critico e particolare soprattutto.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse