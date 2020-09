Calcio, Frank de Boer è il nuovo ct della nazionale olandese

Frank de Boer prende il posto di Dwight Lodeweges alla guida della nazionale olandese. Lodeweges era stato nominato commissario ad interim per le prime due gare di Nations League con Polonia e Italia. Nel mese di agosto si era paventata l’ipotesi che potesse essere Ronald Koeman il nuovo allenatore degli Orange poi andato al Barcellona.

Il neo ct della nazionale ha avuto esperienze su diverse panchine prestigiose con Ajax e Inter. Frank de Boer rimarrà in carica fino al Mondiale in Qatar, che si terrà nell’autunno del 2022. L’allenatore 50enne è stato già sulla panchina dell’Olanda nell’estate del 2010 quando fu vice del ct Bert van Marwijk durante i Mondiali in Sudafrica. Un’esperienza molto positiva visto che gli Orange raggiunsero la finale contro la Spagna.

Foto: Lapresse