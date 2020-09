Calcio femminile, Milena Bertolini: “Sono molto contenta della vittoria contro la Bosnia, fondamentali i tre punti”

A sei mesi di distanza la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini è torna in scena. A Zenica (Bosnia), la selezione del Bel Paese ha sconfitto nettamente la compagine di casa per 5-0, grazie alle realizzazioni di Aurora Galli, di Elena Linari e di Cristiana Girelli, autrice di una tripletta (due gol su rigore), concedendo anche un errore dal dischetto. Una partita a senso unico nella quale le azzurre, pur senza essere particolarmente intense nel ritmo di gioco, hanno saputo sfruttare alla perfezione le debolezze delle avversaria. Una vittoria che consente all’Italia di salire a quota 21 punti nel gruppo B con 7 vittorie in altrettanti incontri, 24 gol fatti, 2 subiti. Tuttavia, la differenza reti della Danimarca (+33), impegnata contro Malta alle 18.30, obbligherà le azzurre a imporsi nello scontro diretto del 27 ottobre per accedere direttamente alla fase finale della rassegna continentale.

“Sono molto contenta della prestazione – il commento a fine match di Bertolini (fonte: Figc) – Era fondamentale conquistare i tre punti e ci siamo riuscite sbloccando il risultato nel primo tempo e facendo poi vedere tante buone cose. Le ragazze sono state veramente brave. Le premesse sono buone, ma dovremo continuare a lavorare per fare in modo di presentarci al meglio alla doppia sfida con la Danimarca”.

Foto: LaPresse