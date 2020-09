Basket, Serie A 2020-2021: le rose delle squadre partecipanti e le nazionalità dei giocatori

Nuova stagione, nuovi roster. La Serie A 2020-2021 ha una nuova fisionomia a 16 squadre, che sono sempre le stesse (tranne una, autoretrocessa, ed è Pistoia) eppure hanno cambiato tanto. Di seguito andiamo a vedere tutti i roster, giocatore per giocatore. L’ordine è quello della classifica con cui si è “conclusa” l’ultima annata.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

“Unfinished Business”, lo slogan della stagione virtussina che va a iniziare. Ed è effettivamente l’obiettivo della squadra, quello di finire ciò che non era stato portato a termine a marzo del 2020, quando i quarti di EuroCup sono stati, per le contingenze, il massimo raggiungibile e un primo posto provvisorio in campionato è rimasto definitivo, senza titoli. Cambi soprattutto nel supporting cast, ma di valore, perché Adams, Alibegovic, Abass e Tessitori possono tutti recitare da protagonisti.

Il roster

0 Amedeo Tessitori (207 cm, 107 kg; Italia, centro, 1994)

1 Lorenzo Deri (188 cm, 74 kg; Italia, play 2001)

3 Awudu Abass (198 cm, 98 kg; Italia, ala piccola, 1993)

6 Alessandro Pajola (194 cm, 83 kg; Italia, play, 1999)

7 Amar Alibegovic (206 cm, 109 kg; Bosnia Erzegovina-Italia, ala grande, 1995)

9 Stefan Markovic (199 cm, 98 kg; Serbia, play, 1988)

11 Giampaolo Ricci (201 cm, 102 kg; Italia, ala grande, 1991)

14 Josh Adams (188 cm, 86 kg; USA, guardia, 1993)

32 Vince Hunter (203 cm, 98 kg; USA, ala/centro, 1994)

34 Kyle Weems (198 cm, 100 kg; USA, ala piccola, 1989)

35 Stefan Nikolic (203 cm, 95 kg; Italia-Serbia, ala grande, 1997)

44 Milos Teodosic (196 cm, 89 kg; Serbia, play, 1987)

45 Julian Gamble (208 cm, 114 kg; USA, centro, 1989)

All. Sasha Djordjevic (Serbia)

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Cambia tanto, per cambiare non si sa ancora esattamente quanto: Gianmarco Pozzecco, stanti le partenze di Pierre ed Evans, ha modellato una nuova immagine del Banco che in Supercoppa è apparsa già competitiva. Le possibili rivelazioni del campionato? Justin Tillman e, in misura ancora maggiore rispetto a Cantù, Jason Burnell. Certezza dell’asse Spissu-Bilan: totale.

Il roster

0 Marco Spissu (185 cm, 80 kg; Italia, play, 1995)

2 Miro Bilan (213 cm, 120 kg; Croazia, centro, 1989)

3 Kaspar Treier (204 cm, 105 kg; Estonia-Italia, ala, 1999)

4 Vasa Pusica (196 cm, 92 kg; Serbia, play, 1995)

6 Filip Kruslin (198 cm, 94 kg; Croazia, guardia, 1989)

8 Giacomo Devecchi (196 cm, 96 kg; Italia, ala, 1985)

13 Marco Antonio Re (188 cm, 75 kg; Italia, play/guardia, 2000)

14 Jason Burnell (201 cm, 100 kg; USA, ala, 1997)

20 Eimantas Bendzius (207 cm, 102 kg; Lituania, ala, 1990)

21 Luca Gandini (206 cm, 110 kg; Italia, centro, 1985)

22 Stefano Gentile (192 cm, 95 kg; Italia, play, 1989)

23 Justin Tillman (203 cm, 104 kg; USA, ala, 1996)

Christian Martis (193 cm; Italia, ala, 2001)

All. Gianmarco Pozzecco (Italia)

GERMANI BRESCIA

Cambio di denominazione, in Germani, ma non di obiettivi: dar fastidio a tutte le grandi. Vincenzo Esposito ha per le mani una squadra che, paradossalmente, tutto il suo potenziale ancora non l’ha espresso, perché TJ Cline e Dusan Ristic hanno avuto seri problemi con i visti. Una volta arrivati, sapremo il vero valore della Germani sotto canestro, che già è alto nel resto dei reparti.

Il roster

6 TJ Cline (206 cm, 104 kg; USA, ala grande, 1994)

7 Luca Vitali (201 cm, 85 kg; Italia, play, 1986)

8 Salvatore Parrillo (192 cm, 92 kg; Italia, play/guardia, 1992)

11 Kenny Chery (180 cm, 82 kg; Canada, play, 1992)

12 Giordano Bortolani (193 cm, 85 kg; Italia, guardia, 2000)

16 Daniele Magro (208 cm, 112 kg; Italia, centro, 1987)

21 Dusan Ristic (213 cm, 112 kg; Serbia, centro, 1995)

22 Andrew Crawford (196 cm, 95 kg; USA, ala/centro, 1990)

24 Tyler Kalinoski (193 cm, 82 kg; USA, guardia, 1992)

34 David Moss (196 cm, 100 kg; USA, guardia/ala, 1983)

41 Brian Sacchetti (200 cm, 100 kg; Italia, ala, 1986)

45 Andrea Ancellotti (212 cm, 100 kg; Italia, centro, 1988)

All. Vincenzo Esposito (Italia)

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO

L’Olimpia punta dichiaratamente allo scudetto, e questo in Italia è affare ormai chiaro, ma anche e soprattutto l’Eurolega sarà il vero obiettivo della squadra di Ettore Messina. Praticamente sono tre i quintetti, intercambiabili, utilizzabili. Il turnover in Serie A darà vita a incastri spesso interessanti.

Il roster

0 Kevin Punter (190 cm, 86 kg; USA, guardia, 1993)

2 Zach LeDay (202 cm 108 kg; USA, ala/centro, 1994)

3 Davide Moretti (190 cm, 81 kg; Italia, play, 1998)

5 Vladimir Micov (203 cm, 100 kg; Serbia, ala piccola, 1985)

9 Riccardo Moraschini (194 cm, 99 kg; Italia, play/guardia, 1991)

10 Michael Roll (198 cm, 92 kg; Tunisia-USA, guardia, 1987)

13 Sergio Rodriguez (191 cm, 80 kg; Spagna, play, 1986)

15 Kaleb Tarczewski (213 cm, 111 kg; USA, centro, 1993)

19 Paul Stephan Biligha (200 cm, 106 kg; Italia, centro, 1990)

20 Andrea Cinciarini (193 cm, 85 kg; Italia, play, 1986)

23 Malcolm Delaney (191 cm, 86 kg; USA, play, 1989)

31 Shavon Shields (201 cm, 97 kg; USA-Danimarca, ala piccola, 1994)

32 Jeff Brooks (203 cm, 94 kg; Italia-USA, ala/centro, 1989)

42 Kyle Hines (198 cm, 111 kg; USA, centro, 1986)

70 Luigi Datome (203 cm, 101 kg; Italia, ala piccola, 1987)

All. Ettore Messina (Italia)

HAPPY CASA BRINDISI

Obiettivo originario: tenere Adrian Banks e John Brown, e possibilmente tutto il roster 2019-2020. Obiettivo fallito, dal momento che i due uomini chiave di Brindisi sono andati l’uno alla Fortitudo Bologna e l’altro all’Unics Kazan. Il roster visto in Supercoppa, però, lancia un campanello interessante. E se l’Happy Casa diventasse una sorta di sorpresa?

Il roster

5 Ousman Krubally (201 cm, 102 kg; USA, centro, 1988)

6 Alessandro Zanelli (187 cm, 80 kg; Italia, play, 1992)

7 D’Angelo Harrison (193 cm, 92 kg; USA, guardia, 1993)

9 Riccardo Visconti (197 cm, 84 kg; Italia, guardia, 1998)

10 Raphael Gaspardo (207 cm, 100 kg; Italia, ala piccola, 1993)

15 Darius Thompson (193 cm, 89 kg; USA, play-guardia, 1995)

18 Riccardo Cattapan (213 cm, 103 kg; Italia, centro, 1997)

21 Alessandro Guido (188 cm, 180 kg; Italia, play, 2002)

22 Mattia Udom (200 cm, 104 kg; Italia, ala, 1993)

31 James Bell (198 cm, 100 kg; USA, guardia/ala, 1992)

33 Nick Perkins (203 cm, 113 kg; USA, ala/centro, 1996)

35 Derek Willis (206 cm, 104 kg; USA, ala grande, 1995)

All. Francesco Vitucci (Italia)

VANOLI CREMONA

La Vanoli di guai ne ha vissuti davvero tanti in estate. Difficoltà, iscrizione che sembrava ormai impossibile, poi l’incredibile salvataggio e la composizione rapidissima di un roster che, date le condizioni, non è neanche di basso livello, che va dall’esperienza di Peppe Poeta all’estro di David Cournooh, fino alle buone cose fatte vedere dai due Williams (non parenti).

Il roster

3 TJ Williams (190 cm, 93 kg; USA, play/guardia, 1994)

4 Lazar Trunic (198 cm, 95 kg; Serbia-Italia, play/guardia, 2000)

6 Jarvis Williams (203 cm, 96 kg; USA, ala/centro, 1993)

8 Giuseppe Poeta (190 cm, 82 kg; Italia, play, 1985)

9 Fabio Mian (196 cm, 88 kg; Italia, guardia/ala, 1992)

24 Marcus Lee (208 cm, 102 kg; USA, centro, 1994)

25 David Cournooh (187 cm, 83 kg; Italia, play/guardia, 1990)

31 Topias Palmi (194 cm, 91 kg; Finlandia, guardia, 1994)

34 Daulton Hommes (203 cm, 98 kg; USA, ala grande, 1996)

73 Andrea Donda (210 cm, 90 kg; Italia, centro, 1999)

All. Paolo Galbiati (Italia)

UMANA REYER VENEZIA

Si dovrebbe ancora chiamare la Reyer la squadra Campione d’Italia, stante la situazione. Le parole sul roster potrebbero tranquillamente essere le stesse delle ultime due stagioni, perché è praticamente lo stesso. Tre i veri cambi: Davide Casarin in prima squadra, Isaac Fotu al centro, Lorenzo D’Ercole a garantire esperienza ove necessario.

Il roster

3 Davide Casarin (193 cm, Italia, play-guardia, 2003)

5 Julyan Stone (198 cm, 95 kg; USA, play, 1988)

6 Michael Bramos (198 cm, 102 kg; Grecia-USA, ala piccola, 1987)

7 Stefano Tonut (194 cm, 90 kg; Italia, guardia, 1993)

9 Austin Daye (211 cm, 91 kg; USA, ala, 1988)

10 Andrea De Nicolao (185 cm, 75 kg; Italia, play, 1991)

14 Gašper Vidmar (210 cm, 114 kg; Slovenia, centro, 1987)

21 Jeremy Chappell (191 cm, 91 kg; USA, guardia, 1987)

22 Valerio Mazzola (205 cm, 111 kg; Italia, ala/centro, 1988)

25 Lorenzo D’Ercole (188 cm, 80 kg; Italia, play, 1988)

30 Bruno Cerella (194 cm, 93 kg; Italia-Argentina, guardia, 1986)

33 Luca Possamai (211 cm, 110 kg; Italia, centro, 2001)

42 Isaac Fotu (203 cm, 104 kg; Nuova Zelanda-Gran Bretagna, ala grande, 1993)

50 Mitchell Watt (208 cm, 102 kg; USA, centro, 1989)

All. Walter De Raffaele (Italia)

FORTITUDO LAVOROPIU’ BOLOGNA

Quinta forza del campionato? Forse. Quel che è certo è che la Fortitudo, per il ritorno in Europa versione Champions League, fa le cose in grande: Adrian Banks da play, Ethan Happ da centro e un quintetto da primissimi posti. Forse è la panchina che un po’ manca a Meo Sacchetti, ma attenzione: se per caso vince la scommessa Mattia Palumbo, allora c’è un altro play per l’Italia.

Il roster

1 Adrian Banks (191 cm, 88 kg; USA-Israele, guardia, 1991)

4 Pietro Aradori (196 cm, 100 kg; Italia, guardia/ala, 1988)

6 Stefano Mancinelli (203 cm, 105 kg; Italia, ala grande, 1983)

9 Nicolò Dellosto (201 cm, 100 kg; Italia, ala, 2000)

11 Tre’Shaun Fletcher (202 cm, 93 kg; USA, guardia/ala, 1994)

12 Mattia Palumbo (199 cm, 95 kg; Italia, guardia, 2000)

21 Matteo Fantinelli (195 cm, 86 kg; Italia, play, 1993)

22 Ethan Happ (208 cm, 108 kg; USA, centro, 1996)

23 Todd Withers (202 cm, 98 kg; USA, guardia/ala, 1996)

35 Leonardo Totè (210 cm, 110 kg; Italia, ala/centro, 1997)

43 Gherardo Sabatini (183 cm, 75 kg; Italia, play, 1994)

All. Meo Sacchetti (Italia)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

L’Aquila Basket di coach Brienza è sostanzialmente in ricostruzione, anche se presenta elementi come Gary Browne e Luke Maye che, all’interno del basket italiano, potrebbero rivelarsi molto interessanti. Dopo la dipartita di Alessandro Gentile, ancora senza squadra, e di Aaron Craft, ritirato per tornare alla sua vocazione medica, ci si aspetta un salto di qualità da Andrea Mezzanotte.

Il roster

1 Kelvin Martin (196 cm, 94 kg; USA, ala piccola, 1989)

7 Davide Pascolo (202 cm, 88 kg; Italia, ala grande, 1990)

8 Luca Conti (196 cm, 84 kg; Italia, guardia, 2000)

9 Gary Browne (185 cm, 88 kg; Porto Rico, play, 1993)

10 Toto Forray (187 cm, 83 kg; Italia-Argentina, play, 1986)

11 Victor Sanders (196 cm, 88 kg; USA, guardia, 1995)

14 Andrea Mezzanotte (208 cm, 89 kg; Italia, ala, 1998)

20 Jeremy Morgan (196 cm, 88 kg; USA, guardia, 1994)

22 JaCorey Williams (203 cm, 102 kg; USA, centro, 1994)

23 Maximilian Ladurner (206 cm; Italia, centro, 2001)

25 Luca Lechthaler (207 cm, 115 kg; Italia, centro, 1986)

32 Luke Maye (203 cm, 109 kg; USA, ala grande, 1997)

All. Nicola Brienza (Italia)

OPENJOBMETIS VARESE

Tanti problemi per l’Openjobmetis già a inizio stagione, per via della cacciata di Attilio Caja in favore del ritorno di Massimo Bulleri. Molto passerà dalle mani di Luis Scola e Toney Douglas, due uomini di esperienza che possono fare una squadra, se non da soli, perlomeno in gran numero. Interessante l’esordio in A di Giovanni De Nicolao, fratello di Andrea.

Il roster

3 Anthony Morse (203 cm, 103 kg; USA, centro, 1994)

4 Luis Scola (206 cm, 109 kg; Argentina-Spagna, ala/centro, 1980)

5 Giovanni De Nicolao (191 cm, 79 kg; Italia, play, 1996)

7 Ingus Jakovičs (185 cm, 82 kg; Lettonia, play, 1993)

10 Michele Ruzzier (183 cm, 80 kg; Italia, play, 1993)

11 Denzel Andersson (203 cm, 95 kg; Svezia, ala grande, 1996)

12 Arturs Strautins (198 cm, 100 kg; Lettonia-Italia, guardia/ala, 1998)

19 Niccolò De Vico (200 cm, 93 kg; Italia, guardia/ala, 1994)

21 Giancarlo Ferrero (198 cm, 97 kg; Italia, ala, 1988)

23 Toney Douglas (188 cm, 86 kg; USA, guardia, 1986)

All. Massimo Bulleri (Italia)

ACQUA S.BERNARDO CANTU’

Ennesima ricostruzione, un paio di ritorni (Jaime Smith e Maarty Leunen) e tanta sostanza: questa è la Cantù del 2020-2021. Cesare Pancotto punta su diverse cose contemporaneamente, sia con l’asse play-pivot che si preannuncia non scontato, che con la voglia di far crescere Andrea Pecchia ed esplodere Gabriele Procida.

Il roster

1 Donte Thomas (201 cm, 104 kg; USA, ala grande, 1996)

2 Jaime Smith (190 cm, 83 kg; USA, play, 1989)

3 Sha’markus Kennedy (203 cm, 100 kg; USA, centro, 1998)

8 James Woodard (191 cm, 83 kg; USA, guardia, 1994)

9 Gabriele Procida (195 cm; Italia, guardia, 2002)

10 Maarty Leunen (206 cm, 98 kg; USA, ala/centro, 1985)

11 Andrea La Torre (202 cm, 101 kg; Italia, ala piccola, 1997)

22 Jazz Johnson (178 cm, 86 kg; USA, play/guardia, 1996)

23 Jordan Bayehe (204 cm, 96 kg; Camerun-Italia, ala/centro, 1999)

25 Biram Baparapè (190 cm, 83 kg; Italia, guardia, 1997)

32 Andrea Pecchia (197 cm, 90 kg; Italia, guardia/ala, 1997)

All. Cesare Pancotto (Italia)

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

Antimo Martino, forse, è il vero valore aggiunto della Unahotels della stagione. Il coach ex Fortitudo Bologna è uno dei migliori, e forse più sottovalutati, dell’intero campionato, e in quest’occasione ha un roster in grado di dargli notevoli soddisfazioni per quanto può cambiare le carte in tavola a seconda dei quintetti in campo.

Il roster

5 Josh Bostic (196 cm, 102 kg; USA, guardia/ala, 1987)

7 Leonardo Candi (190 cm, 86 kg; Italia, play, 1997)

8 Filippo Baldi Rossi (207 cm, 97 kg; Italia, ala/centro, 1991)

9 Carlo Porfilio (195 cm; Italia, guardia, 2001)

11 Brandon Taylor (178 cm, 77 kg; USA, play, 1994)

14 Marco Giannini (190 cm; Italia, guardia, 2001)

15 Frank Elegar (208 cm, 108 kg; USA-Guyana, centro, 1986)

16 Ibrahima Chan (205 cm; Gambia, centro, 2003)

23 Justin Johnson (200 cm, 108 kg; USA, ala grande, 1996)

32 Federico Bonacini (190 cm, 83 kg; Italia, play/guardia, 1999)

35 Mouhanmet Rassoul Diouf (206 cm, 105 kg; Senegal-Italia, ala/centro, 2001)

45 Janis Blums (190 cm, 90 kg; Lettonia, play, 1982)

77 Tomas Kyzlink (198 cm, 91 kg; Repubblica Ceca, guardia, 1993)

All. Antimo Martino (Italia)

DE’ LONGHI TREVISO

Rimasto Logan e partito Alviti, c’è ancora un possibile problema Cheese, del quale in queste ultime settimane si è parlato senza che giungesse una reale constatazione dello stato delle cose. Attenzione al trittico di giocatori dall’A2, Carroll, Vildera e Mekowulu: in campo ci possono stare benissimo. Faro: Nicola Akele.

Il roster

00 DeWayne Russell (180 cm, 70 kg; USA, play, 1994)

1 David Logan (185 cm, 77 kg; USA-Polonia, play/guardia, 1982)

4 Tyler Cheese (196 cm, 92 kg; guardia, USA, 1996)

8 Giovanni Vildera (205 cm, 105 kg; Italia, centro, 1995)

9 Vittorio Bartoli (201 cm, 99 kg; Italia, ala, 2002)

12 Matteo Imbrò (192 cm, 86 kg; Italia, play, 1994)

13 Lorenzo Piccin (191 cm, 80 kg; Italia, guardia, 2002)

15 Matteo Chillo (203 cm, 104 kg; Italia, ala/centro, 1993)

22 Christian Mekowulu (205 cm, 110 kg; Nigeria, centro, 1995)

30 Jeffrey Carroll (198 cm, 98 kg; USA, ala piccola, 1994)

45 Nicola Akele (200 cm, 98 kg; Italia, ala, 1995)

All. Max Menetti (Italia)

VIRTUS ROMA

Iscritta praticamente sul filo di lana, la compagine capitolina ha cambiato tutti meno due, ma il principale protagonista, alla quinta stagione romana, è Tommaso Baldasso. Sarà lui a guidare tutti gli altri, per certi versi, mentre in campo il gruppo degli americani si preannuncia interessantissimo perché tutti i nuovi hanno esperienze di livello sia in Italia che nelle Coppe europee.

Il roster

0 Damir Hadzic (203 cm, 103 kg; Bosnia ed Erzegovina-Italia, ala grande, 1997)

1 Ygor Biordi (204 cm, 100 kg; San Marino-Italia, centro, 1996)

9 Anthony Beane (188 cm, 86 kg; USA, guardia, 1994)

12 Luca Campogrande (198 cm, 90 kg; Italia, guardia/ala, 1996)

13 Tommaso Baldasso (191 cm, 90 kg; Italia, play, 1998)

14 Riccardo Cervi (215 cm, 115 kg; Italia, centro, 1991)

15 Samuele Telesca (190 cm, 78 kg; Italia, guardia, 2003)

16 Dario Hunt (203 cm, 104 kg; USA, centro, 1989)

22 Gerald Robinson (185 cm, 77 kg; USA, play, 1989)

23 Chris Evans (203 cm, 100 kg; USA, ala, 1991)

25 Liam Farley (196 cm, 90 kg; USA, guardia, 1994)

99 Jamil Wilson (201 cm, 104 kg; USA, ala grande, 1991)

All. Piero Bucchi (Italia)

ALLIANZ TRIESTE

Il campionato dovrà fare attenzione alla squadra di Eugenio Dalmasson, perché è stata costruita bene, in Supercoppa ha dato fastidio a Venezia, e in generale può davvero diventare una contendente inaspettata per i playoff. Chiavi in mano esperte e sostanza sotto canestro: questa è l’Allianz odierna.

Il roster

0 Andrea Coronica (188 cm, 83 kg; Italia, ala piccola, 1993)

3 Devonte Upson (206 cm, 101 kg; USA, centro, 1993)

4 Juan Manuel Fernandez (193 cm, 83 kg; Italia-Argentina, play, 1990)

7 Andrea Arnaldo (194 cm, 92 kg; Italia, guardia, 2002)

8 Tommaso Laquintana (188 cm, 80 kg; Italia, play, 1995)

12 Arturs Strautins (198 cm, 100 kg; Lettonia-Italia, guardia/ala, 1998)

13 Ike Udanoh (202 cm, 107 kg; USA-Nigeria, ala/centro, 1989)

15 Myke Henry (198 cm, 108 kg; USA, ala piccola, 1995)

18 Daniele Cavaliero (188 cm, 83 kg; Italia, play, 1984)

20 Matteo Da Ros (205 cm, 94 kg; Italia, ala, 1989)

24 Andrejs Grazulis (202 cm, 101 kg; Lettonia, ala/centro, 1993)

35 Milton Doyle (193 cm, 82 kg; USA, guardia, 1993)

44 Davide Alviti (200 cm, 88 kg; Italia, ala grande, 1996)

All. Eugenio Dalmasson (Italia)

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO

Jasmin Repesa, un nome, una garanzia in panchina, Carlos Delfino, un uomo che tutti vorrebbero seguire in campo per la sua professionalità. Sono loro i due grandi nomi della Victoria Libertas di quest’anno, che per la prima volta da tempo ha obiettivi che veramente possono sfuggire alla morsa della zona retrocessione.

Il roster

3 Henri Drell (204 cm, 85 kg; Estonia, guardia/ala, 2000)

4 Frantz Massenat (192 cm, 87 kg; USA, play/guardia, 1992)

5 Ariel Filloy (190 cm, 85 kg; Italia-Argentina, play/guardia, 1987)

7 Lorenzo Calbini (191 cm, 74 kg; Italia, playmaker, 2002)

8 Tyler Cain (204 cm, 107 kg; USA, centro, 1988)

12 Justin Robinson (173 cm, 79 kg; USA, play, 1995)

15 Matteo Tambone (192 cm, 87 kg; Italia, play, 1994)

24 Beniamino Basso (205 cm, 101 kg; Italia, centro, 2001)

33 Michele Serpilli (200 cm, 90 kg; Italia, ala, 1999)

35 Marko Filipovity (203 cm, 98 kg; Ungheria, ala grande, 1996)

41 Simone Zanotti (208 cm, 91 kg; Italia, ala grande, 1992)

82 Carlos Delfino (198 cm, 104 kg; Argentina-Italia, guardia/ala, 1982)

All. Jasmin Repesa (Croazia)

