Calcio, Arturo Vidal è un giocatore dell’Inter: il cileno ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo

Lo si può dire in maniera ufficiale. Arturo Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter. L’annuncio è arrivato sul sito ufficiale del club meneghino. C’è la possibilità che il calciatore cileno, ex Juventus, Bayern Monaco e Barcellona, possa unirsi al gruppo di Antonio Conte oggi stesso.

Di fatto, l’avventura con la Beneamata del sudamericano è cominciata ieri con l’arrivo a Milano. Vidal ha firmato nella sede di Viale della Liberazione a Milano il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per i prossimi due anni (con opzione per il terzo) ed era il giocatore che Conte desiderava per la mediana, abile in inserimento, grintoso e con capacità realizzative spiccate. 104 siglati in carriera, con 8 realizzazioni nella Liga nell’ultima stagione al Barcellona, rappresentano il biglietto da visita del centrocampista sudamericano. L’Inter, con questo arrivo, vuol puntare chiaramente allo Scudetto e le richieste del tecnico possono ritenersi soddisfatte.

“Da oggi Vidal sarà in prima linea, con la maglietta nerazzurra e gli stessi obiettivi di sempre: combattere, spendersi, vincere. Diventa il sesto cileno della storia dell’Inter: il primo, con l’1+8, fu Ivan Zamorano, altro combattente nato. Dopo di lui David Pizarro, Luis Jimenez, Gary Medel. E Alexis Sanchez, che ritrova in nerazzurro. Non si tirerà indietro, Vidal: è arrivato, è a Milano, è dell’Inter. Benvenuto, Arturo!“, il testo del comunicato ufficiale riportato sul sito dell’Inter.

