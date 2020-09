Calcio a 5, Final Eight Coppa Italia 2021: le date del torneo

SERIE A Si qualificano alla Final Eight di Coppa Italia le prime otto squadre classificate al termine del girone di andata. La kermesse della coccarda si giocherà fra il 25 al 28 marzo 2021.

SERIE A2 Cambia la formula della Coppa Italia. Si qualificano alla Final Eight (non più Final Four) la prima e la seconda classificata al termine del girone di andata. La Final Eight si disputerà dal 16 e il 18 aprile 2021.

SERIE B Anche per la Serie B la formula sarà la Final Eight. Si qualificheranno le prime classificate al termine del girone di andata. Si gioca fra il 23 e il 25 aprile 2021.

LE DATE DELLE FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA

SERIE A 25-28 marzo 2021

SERIE A2 16-18 aprile 2021

SERIE B 23-25 aprile 2021

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Divisione Calcio a 5