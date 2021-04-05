La strada è segnata, ora c’è da iniziare l’impervio percorso verso il trofeo. La Divisione Calcio a 5 ha reso noti i vari tabelloni per le Final Eight della Coppa Italia 2021: Serie A Maschile, Serie A Femminile, Serie A2 Maschile, Serie A2 Femminile, Serie B Maschile.
Saranno quindi cinque i tornei che animeranno la fine del mese di aprile e l’inizio del mese di maggio, in particolare con le partite che dal 22 al 26 aprile riguarderanno, in quel del RDS Stadium di Rimini, la Serie A Maschile e la Serie A Femminile.
Andiamo a vedere i vari sorteggi.
Calcio a 5, Coppa Italia 2021: i tabelloni e gli abbinamenti delle Final Eight
FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A
RDS STADIUM – RIMINI
QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 22 APRILE
1) ITALSERVICE PESARO-COLORMAX PESCARA ore 11
2) TODIS LIDO DI OSTIA-SIGNOR PRESTITO CMB MATERA ore 13.30
3) FELDI EBOLI-SANDRO ABATE AVELLINO ore 16
4) ACQUA&SAPONE UNIGROSS-CAME DOSSON ore 20.45
SEMIFINALI – SABATO 24 APRILE
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 16
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 20.45
FINALE – DOMENICA 25 APRILE
VINCENTE X-VINCENTE Y ore 18
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FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE
RDS STADIUM – RIMINI
QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 23 APRILE – (PALAFLAMINIO – RIMINI)
1) LAZIO-PELLETTERIE ore 12.30
2) ITALCAVE REAL STATTE-CITTA’ DI CAPENA ore 15
3) CITTA’ DI FALCONARA-KICK OFF ore 17.30
4) MONTESILVANO-BISCEGLIE ore 20
SEMIFINALI – DOMENICA 25 APRILE
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 12
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 14.30
FINALE – LUNEDÌ 26 APRILE
VINCENTE X-VINCENTE Y ore 18.15
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FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A2
PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO
QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 16 APRILE
1) FUTSAL COBA’-LEONARDO ore 11
2) NAPOLI-CUS MOLISE ore 14
3) OLIMPUS ROMA-ATLETICO NERVESA ore 17
4) L84-FUTSAL POLISTENA ore 20
SEMIFINALI – SABATO 17 APRILE
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 17
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 20
FINALE – DOMENICA 18 APRILE
VINCENTE X-VINCENTE Y ore 17
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FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A2 FEMMINILE
PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO
QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 30 APRILE (PALACHIERICI – TOLENTINO)
1) VIRTUS ROMAGNA-AUDACE VERONA ore 11
2) BEST SPORT-TIKITAKA FRANCAVILLA ore 14
3) BITONTO-VIS FONDI ore 17
4) PADOVA FEMMINILE-MOLFETTA ore 20
SEMIFINALI – SABATO 1 MAGGIO
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 11
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 17
FINALE – DOMENICA 2 MAGGIO
VINCENTE X-VINCENTE Y ore 14
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FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE B
PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO
QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 30 APRILE
1) SPORTING ALTAMARCA-BENEVENTO ore 11
2) EUR MASSIMO-CATANZARO ore 14
3) MODENA CAVEZZO-VINCENTE GIRONE A ore 17
4) CUS ANCONA-AQUILE MOLFETTA ore 20
SEMIFINALI – SABATO 1 MAGGIO
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 14
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 20
FINALE – DOMENICA 2 MAGGIO
VINCENTE X-VINCENTE Y ore 17
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Regolamento Final Eight Serie A maschile
Regolamento Final Eight Serie A femminile
Regolamento Final Eight Serie A2 maschile
Regolamento Final Eight Serie A2 femminile
Regolamento Final Eight Serie B maschile
Foto: Divisione Calcio a 5