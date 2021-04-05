OA Sport
Calcio a 5, Coppa Italia 2021: i tabelloni e gli abbinamenti delle Final Eight

La strada è segnata, ora c’è da iniziare l’impervio percorso verso il trofeo. La Divisione Calcio a 5 ha reso noti i vari tabelloni per le Final Eight della Coppa Italia 2021: Serie A Maschile, Serie A Femminile, Serie A2 Maschile, Serie A2 Femminile, Serie B Maschile.

Saranno quindi cinque i tornei che animeranno la fine del mese di aprile e l’inizio del mese di maggio, in particolare con le partite che dal 22 al 26 aprile riguarderanno, in quel del RDS Stadium di Rimini, la Serie A Maschile e la Serie A Femminile.

Andiamo a vedere i vari sorteggi.

Calcio a 5, Coppa Italia 2021: i tabelloni e gli abbinamenti delle Final Eight

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A
RDS STADIUM – RIMINI

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 22 APRILE
1) ITALSERVICE PESARO-COLORMAX PESCARA ore 11
2) TODIS LIDO DI OSTIA-SIGNOR PRESTITO CMB MATERA ore 13.30
3) FELDI EBOLI-SANDRO ABATE AVELLINO ore 16
4) ACQUA&SAPONE UNIGROSS-CAME DOSSON ore 20.45

SEMIFINALI – SABATO 24 APRILE
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 16
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 20.45

FINALE – DOMENICA 25 APRILE
VINCENTE X-VINCENTE Y ore 18

——————————————————————————————————————————————

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE
RDS STADIUM – RIMINI

QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 23 APRILE – (PALAFLAMINIO – RIMINI)
1) LAZIO-PELLETTERIE ore 12.30
2) ITALCAVE REAL STATTE-CITTA’ DI CAPENA ore 15
3) CITTA’ DI FALCONARA-KICK OFF ore 17.30
4) MONTESILVANO-BISCEGLIE ore 20

SEMIFINALI – DOMENICA 25 APRILE
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 12
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 14.30

FINALE – LUNEDÌ 26 APRILE
VINCENTE X-VINCENTE Y ore 18.15
——————————————————————————————————————————————

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A2
PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO

QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 16 APRILE
1) FUTSAL COBA’-LEONARDO ore 11
2) NAPOLI-CUS MOLISE ore 14
3) OLIMPUS ROMA-ATLETICO NERVESA ore 17
4) L84-FUTSAL POLISTENA ore 20

SEMIFINALI – SABATO 17 APRILE
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 17
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 20

FINALE – DOMENICA 18 APRILE
VINCENTE X-VINCENTE Y ore 17

——————————————————————————————————————————————

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A2 FEMMINILE
PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO

QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 30 APRILE (PALACHIERICI – TOLENTINO)
1) VIRTUS ROMAGNA-AUDACE VERONA ore 11
2) BEST SPORT-TIKITAKA FRANCAVILLA ore 14
3) BITONTO-VIS FONDI ore 17
4) PADOVA FEMMINILE-MOLFETTA ore 20

SEMIFINALI – SABATO 1 MAGGIO
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 11
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 17

FINALE – DOMENICA 2 MAGGIO
VINCENTE X-VINCENTE Y ore 14

——————————————————————————————————————————————

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE B
PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO

QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 30 APRILE
1) SPORTING ALTAMARCA-BENEVENTO ore 11
2) EUR MASSIMO-CATANZARO ore 14
3) MODENA CAVEZZO-VINCENTE GIRONE A ore 17
4) CUS ANCONA-AQUILE MOLFETTA ore 20

SEMIFINALI – SABATO 1 MAGGIO
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 14
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 20

FINALE – DOMENICA 2 MAGGIO
VINCENTE X-VINCENTE Y ore 17

——————————————————————————————————————————————

Regolamento Final Eight Serie A maschile
Regolamento Final Eight Serie A femminile
Regolamento Final Eight Serie A2 maschile
Regolamento Final Eight Serie A2 femminile
Regolamento Final Eight Serie B maschile

Foto: Divisione Calcio a 5

Leggi tutte le notizie di oggi su OA Sport

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L'attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell'arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

TAG:
Coppa Italia calcio a 5 2021 Final Eight Coppa Italia Calcio a 5 2021

ultimo aggiornamento: 05-04-2021

Subscribe
Notificami
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Tennis, i prossimi tornei di Jannik Sinner. Calendario e programma: inizia la stagione sulla terra rossa

Tennis, Riccardo Piatti: “Sinner non è ancora il giocatore di cui si parla. Lasciamogli il tempo di sbagliare”