Calcio a 5, Champions League 2020-2021: il nuovo format della competizione

Si volta pagina. La UEFA Futsal Champions League avrà un nuovo format per la stagione 2020/2021. Come riportato dal sito della Divisione Calcio a 5, la massima competizione continentale per club – a causa delle ragioni logistico/sanitarie a cui si dovrà giocoforza andare incontro nella prossima annata – abbandona la fase a gironi per diventare più snella e arricchire il suo spettacolo con sfide ad eliminazione diretta già dal Preliminary Round, che farà da prologo ai 1/16esimi di finale.

Sedicesimi, otttavi e poi la grande sorpresa: la Final Eight, l’obiettivo di tutte le squadre partecipanti, la meta alla quale vuole arrivare anche l’Italservice Pesaro che sarà la rappresentante dell’Italia anche in questa rinnovata edizione.

Loading...

Loading...

Nei prossimi giorni la UEFA confermerà i dettagli sulle partite e le date esatte del sorteggio.

IL CALENDARIO DELLA UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE

Preliminary Round: novembre

16esimi di finale: gennaio

Ottavi di finale: febbraio

Final Eight: aprile/marzo

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Divisione Calcio a 5