BPER Beach Volley Tour. Vanni/Lupo e Allegretti/Allegretti: grandi firme sulla seconda tappa

E’ una seconda tappa grandi firme per il BPER Beach Volley Tour, il circuito che si disputa in collaborazione con la neonata AIBVC e che ha vissuto due giorni di grande beach volley al Mutina Beach di Modena. Ad aggiudicarsi la vittoria nel torneo maschile sono stati Francesco Vanni e Andrea Lupo che avevano sfiorato il successo anche a Bellaria, perdendo in finale con Bonifazi e Manni, mentre in campo femminile Jessica Allegretti si è rifatta, dopo la sconfitta subita in finale a Bellaria, andando a prendersi il primo successo stagionale in coppia con la sorella Debora.

Nella finale maschile Lupo e Vanni hanno confermato di attraversare un grande momento di forma superando con un secco 2-0 (21-15, 21-16) Margaritelli/Marta, molto bravi a raggiungere l’atto conclusivo del torneo modenese. Terzo gradino del podio per la coppia composta dal padrone di casa Davis Krumins e Storari che hanno approfittato della rinuncia di Di Stefano/Casellato.

In campo femminile le sorelle Allegretti hanno vinto la battaglia contro l’altra coppia più attesa del torneo, composta da Giulia Toti ed Eleonora Annibalini. Una partita di alto livello che ha visto Jessica e Debora imporsi con il punteggio di 2-1 (17-21, 21-17, 15-11) in rimonta. Terzo gradino del podio per Foresti/Franzoni che superano 2-0 (21-16, 21-17) Gianandrea/Luca.

Ottavi di finale femminili: Merighi/Brilli-Pavanati/Necchi 0-2 (9-21, 15-21), Codeluppi/Sterlini-Umar/Radicioni 0-2 (13-21, 16-21), Oldrini/Lorandi-Serafini/Ottonelli 2-0 (21-12, 21-11), Giudici/Conti-Martello/Ianniciello 2-0 (21-14, 21-19), Toti/Annibalini-Pavanati/Necchi 2-0 (21-16, 21-10),

Quarti di finale femminili: Gianandrea/Luca-Humar/Radicioni 2-0 (21-10, 21-13), Foresti/Franzoni-Oldrini/Lorandi 2-0 (21-10, 21-13), Allegretti/Allegretti-Giudici/Conte 2-0 (21-15, 21-14),

Semifinali femminili: Toti/Annibalini-Gianandrea/Luca 2-0 (21-15, 21-9), Foresti/Franzoni-Allegretti/Allegretti 0-2 (14-21, 14-21)

Ottavi di finale maschili: Margaritelli/Marta-Mancini/Tundo 2-0 (21-17, 21-15), Taramasco/Balestra-Desiderio/Carotenuto 2-0 (22-20, 21-19), Di Stefano/Casellato-Reggiani/Taranto 2-0 (22-20, 21-17), Croati/De Leo-De Luca/Siedykh 0-2 (14-21, 13-21), Krumins/Storari-Funari/Passamonti 2-0 (21-8, 21-12), Cavicchioli/Anversa-Traini/Mencaroni 0-2 (13-21, 18-21), Siccardi/Travi-Galanti/Marrocco 2-0 (21-13, 21-6), Casisa/Civillini-Vanni/Lupo 0-2 (11-21, 13-21).

Quarti di finale maschili: Margaritelli/Marta-Taramasco/Balestra 2-0 (22-20, 21-13), Di Stefano/Casellato-De Luca/Siedykh 2-1 (21-16, 18-21, 15-17), Krumins/Storari-Traini/Mencaroni 2-0 (21-15, 21-16), Siccardi/Travi-Vanni/Lupo 1-2 (16-21, 21-18, 4-15),

Semifinali maschili: Margaritelli/Marta-Di Stefano/Casellato 2-1 (21-19, 16-21, 16-14), Krumins/Storari-Vanni/Lupo 0-2 (17-21, 15-21)

