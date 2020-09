Boxe, quando torna a combattere Mike Tyson e chi affronterà. Allenamenti sfiancanti per Iron Mike

Mancano poco più di due mesi a una delle date più attese dell’anno per quanto riguarda la boxe. Sabato 28 novembre Mike Tyson tornerà sul ring! Una delle più grandi icone del pugilato si rimetterà in gioco a 54 anni suonati e, dopo tre lustri di assenza dalle scene, si prepara a combattere. Lo farà a Los Angeles, incrociando i guantoni col mitico Roy Jones Jr, 51enne che ha accettato una sfida tra due colossi di un’altra epoca, ma pronti ancora una volta a infiammare il cuore di tutti gli appassionati. L’incontro era originariamente in programma per il 12 settembre, ma è stato rinviato ad autunno inoltrato a causa dell’emergenza sanitaria: la speranza è quella di garantire un po’ di pubblico e di non dover puntare tutto sulla pay per view per garantire gli incassi astronomici che tutti si aspettano.

L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi, ritiratosi definitivamente nel 2005, si è allenato duramente negli ultimi mesi e rimetterà piede sul quadrato per un incontro di esibizione con scopi benefici: non importa se non ci saranno cinture in palio, il fascino di rivedere con i guantoni il mitologico Iron Mike è davvero unico nel suo genere e tutti gli appassionati di boxe aspettavano questo momento. il suo rivale è il ribattezzato Captain Hook e non stiamo parlando di un avversario di comodo: lo statunitense Roy Jones è stato Campione del Mondo dei pesi medi, supermedi, mediomassimi e massimi, unico nella storia della boxe a riuscire in questa poderosa scalata!

Mike Tyson aveva parlato per tutta la primavera, aveva postato tantissimi video dei suoi allenamenti massacranti, aveva annunciato tuoni e fulmini durante i suoi video, era tornato ad allenarsi con l’obiettivo di rimettere piede sul ring e non ha tradito le promesse fatte durante il lockdown: ora è definitivamente pronto per tornare a combattere, non ci sarà la rivincita con Evander Holyfield ma il suo rivale è davvero di primissimo ordine e la contesa si preannuncia imperdibile. Roy Jones Jr. è stato Fighter of the Year nel 1994 secondo il prestigioso magazine The Ring ed è entrato nella World Boxing Hall of Fame come pugile dell’anno nel 2003. Lo statunitense è considerato uno dei migliori pugili pound for pound di tutti i tempi (passò professionista nel 1989 e appese i guantoni al chiodo nel 2018).

Le sue battaglie più memorabili sono state contro Montell Griffin, Antonio Tarver (tre atti), Calzaghe e Bernard Hopkins. L’argento olimpico di Seul 1988 non combatte dal febbraio 2018, quando sconfisse il connazionale Scott Sigmon con verdetto unanime per la cintura WBU (versione tedesca) dei pesi cruiser. Sarà un avversario di lusso per il grande ritorno in scena dell’immenso Mike Tyson.

Foto: Lapresse