Boxe: Jermall Charlo mantiene la corona mondiale dei pesi medi WBC, sconfitto Sergiy Derevyanchenko

Jermall Charlo rimane Campione del Mondo dei pesi medi per la WBC. Il trentenne della Louisiana ha sconfitto l’ucraino Sergiy Derevyanchenko questa notte a Uncasville, nel Connecticut, ai punti con cartellini dei giudici che recitano 116-112, 117-111 e 118-110.

Il verdetto dei giudici, però, non indica perfettamente il fatto che Derevyanchenko abbia reso la vita piuttosto difficile a Charlo, che pure nella terza ripresa ha piazzato un destro non proprio leggero in grado di far barcollare il trentaquattrenne ucraino. Mai Charlo ha dovuto subire 180 pugni andati a segno sul suo corpo, ma sono arrivati comunque i suoi in maggior quantità: 219.

Con questo successo “Hitman” mantiene la propria imbattibilità da professionista, che dura oramai dal 2008 e che ha toccato quota 31 vittorie, di cui 22 prima del limite e 9 per decisione, tutte le volte unanime.

Foto: katatonia82 / Shutterstock.com