Berrettini-Travaglia, data e programma: derby azzurro agli ottavi agli Internazionali d’Italia a Roma

Matteo Berrettini e Stefano Travaglia si sfideranno agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2020, il Masters 1000 di tennis in scena al Foro Italico di Roma. I due azzurri si daranno battaglia sulla terra rossa della capitale, venerdì 18 settembre (orario da definire) saranno ancora protagonisti in questo torneo che sta sorridendo ai nostri colori. Il numero 8 del ranking ATP, ha regolato senza troppi problemi l’argentino Coria e incrocerà così il numero 84 al mondo, oggi capace di regolare il croato Borna Coric contro qualsiasi pronostico della vigilia.

Si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante, Berrettini partirà con i favori del pronostico e sicuramente ci sarà un italiano ai quarti di finale del torneo di casa più importante. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Berrettini-Travaglia, ottavo di finale degli Internazionali d’Italia 2020 sulla terra battuta del Foro Italico a Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-TRAVAGLIA, OTTAVI DI FINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 18 SETTEMBRE:

Orario da definire Matteo Berrettini vs Stefano Travaglia

BERRETTINI-TRAVAGLIA, COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky (palinsesto da definire).

Diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

