Berrettini-Ruud oggi, Internazionali d’Italia 2020: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini sogna la semifinale degli Internazionali d’Italia 2020. Il romano scenderà in campo quest’oggi (ore 12.00) per il suo quarto di finale contro il norvegese Casper Ruud. Si tratta della terza sfida in carriera tra i due giocatori, che hanno una vittoria per parte: nel primo scontro si è imposto Ruud sulla terra rossa del Roland Garros, mentre il secondo è molto più recente e risale a due settimane fa a New York con il successo dell’azzurro in tre set.

Loading...

Loading...

Berrettini si è qualificato per i quarti di finale dopo aver sconfitto nel derby azzurro Stefano Travaglia. L’Italia si aggrappa al numero otto del mondo, che è rimasto l’ultimo portacolori del tennis italiano al Foro Italico. Dall’altra parte Ruud ha superato il croato Marin Cilic, confermandosi un avversario difficile da affrontare su questo tipo di superficie.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del quarto di finale tra Matteo Berrettini e Casper Ruud agli Internazionali d’Italia 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-RUUD QUARTO DI FINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

SABATO 19 SETTEMBRE:

Ore 12.00 Matteo Berrettini-Casper Ruud

BERRETTINI-RUUD, COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 204).

Diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse